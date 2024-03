A Szállás.hu foglalási darabszámait összesítve a főváros vonzotta a legtöbb utazót a téli időszakban. Budapestet Eger és Pécs követte a dobogón, vendégéjszakákból viszont Pécs helyett Gyula lett a bronzérmes. A téli kikapcsolódások során a többség hotelt választott. Az 1-2 éjszakás tartózkodás volt a leggyakoribb. A téli időszakból egyértelműen a tavalyi év végi ünnep időszak hozta a legtöbbet a konyhára, a vendégéjszakaszám több mint fele decemberben valósult meg. Az összesített bruttó szobaár bevétel alapján az egy főre eső éjszakánkénti átlagár 14 ezer 546 forint volt, ami közel 9 százalékos növekedés előző évhez képest.

Eger volt a magyarok kedvence télen (Illusztráció)

Fotó: Kamil Macniak / Forrás: Shutterstock

Eger toplistás

A Szállás.hu összesítette a 2023 decemberétől 2024 februárig tartó időszak eredményeit. Az ebbe a dátumtartományba eső távozási napokkal megtett foglalások darabszáma alapján Budapest, Eger és Pécs vezették a belföldi toplistát.

– A vendégéjszakák számát összesítve is hasonló a dobogósok rangsora, viszont Pécs helyett Gyula lett a bronzérmes – ismertette a részleteket Kelemen Lili, a Szállás.hu sajtószóvivője, aki azt is hozzátette, hogy szinte azonosak a top település listák, ha csak a januári és februári eredményeket vizsgáljuk a tavaly december nélkül.

A top turisztikai régiók közül a Szállás.hu foglalási számai alapján télen

Észak-Magyarország,

Budapest és vonzáskörzete, valamint

Nyugat-Dunántúl voltak a legnépszerűbbek a magyarok körében. Ugyanakkor a legtöbb vendégéjszakát Észak-Magyarország és a Nyugat-Dunántúl után a Balatonon töltötték a magyar vendégek a téli összesítés szerint.

A szezon foglalásainak 41 százaléka hotelbe, negyede apartmanba, 16 százaléka vendégházba, 15 százaléka panzióba és 3 százaléka egyéb szállástípusba szólt.

– Az 1-5 csillagos hoteleket választó vendégek 58 százaléka 4, 37 százaléka 3 csillagos szállást foglalt – tette hozzá a sajtószóvivő. Gonda Orsolya, a Szállás.hu értékesítési csapatának vezetője elmondta, hogy a hotel partnerek visszajelzései szerint alapvetően a nagy, 4 csillagos házak azok, akiknek a decemberi ünnepek után is kedvezett a tél. A január és február leginkább a wellness-szállásoknak jelent kimagasló forgalmat, pláne ahol még termálvíz is van. Szabó Zsolt, a Szállás.hu Programok és Attrakciók Üzletág vezetője megerősítette, hogy az attrakciók közül is a népszerű fürdőket emelné ki az örök klasszikus egri vár mellett. Így például a Harkányi Gyógy- és Strandfürdő, a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő és a hajdúszoboszlói Gyógyfürdő is keresettek voltak.

Az összesített bruttó szobaárbevétel alapján az egy főre eső éjszakánkénti átlagár 14 ezer 546 forint volt a télen, ami nem egészen 9 százalék növekedés az előző évhez képest. Az átlagos foglalási hossz 4,72 éjszaka volt.

– A foglalásaink 43 százaléka 1, 38 százaléka 2, 13 százaléka 3, 3 százaléka 2, kevesebb mint 2 százaléka pedig 5 vagy annál több éjszakára szólt – mondta Kelemen Lili.

A Szállás.hu összesítéséből az is kiderült, hogy a december hozta a legtöbbet a konyhára: a téli vendégéjszakaszám 52 százaléka decemberben valósult meg, és a foglalások 46 százaléka decemberre szólt. Január 7-ei vagy későbbi távozási dátummal is voltak hosszabb foglalások. Ugyanakkor Gonda Orsolya elmondta, hogy a legtöbb hotel partnernél a téli időszakban a 2 éjszakás tartózkodás volt az átlag, amik főleg a hétvégékre összpontosultak, de a hétköznapokban érkező vendégek sem maradtak tovább.

Legutóbb arról számoltunk be portálunkon, hogy 2024 januárjában 68 ezer vendég közel 148 ezer vendégéjszakát töltött el a Mátra-Bükk turisztikai térség szálláshelyein. A vendégéjszakák 88 százaléka hazai vendégeknek volt köszönhető.