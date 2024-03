– Az energiaárak növekedésekor 2022-ben árat kellett emelnünk, ez pedig az iskolatejet is érintette minimálisan – osztotta meg portálunkkal Ötvös Imre az Egertej Kft. tulajdonosa. Elmondása szerint a cég a vármegyében illetve Borsodban továbbra is több tankerületnek szállít, viszont az Egri Tankerületi Központ intézményeinek már nem. Azt mondja, sok szülő hiányolja is az iskolatejet.

– Sajnálom, hogy a gyerekek már nem kapják az iskolatejet. 2023-ban már nem volt az egri tankerületben, de egyébként mindenki megrendelte, a szomszédos vármegyék, az egyházi iskolák is. Volt olyan Pest vármegyei település, ahol a lakosság azt összefogott, hogy összedobja a gyerekeknek a pénzt erre, ha nincs rá keret – mesélte.

A cégvezető nyilatkozata nyomán érdeklődtünk az Egri Tankerületi Központnál. Ballagó Zoltán tankerület igazgató megerősítette, hogy valóban nem vesznek részt már a programban:

„Az iskolatej programban az Egri Tankerületi Központ intézményei a 2022-2023-as tanévtől kezdve nem vesznek részt. Ennek legfőképp költségvetési okai vannak: az állami támogatás nem fedezi a szolgáltatók által kínált (inflációval terhelt) legkedvezőbb ajánlat költségeit sem, és az Egri Tankerületi Központ nem kap plusz forrást a program finanszírozására” - közölte. Arról is érdeklődtünk, hogy mennyire volt népszerű a gyermekek körében a program: „Tekintettel arra, hogy az egyes tejtermékeknek a gyermekek közötti népszerűsége igen változatos képet mutat, a kihasználtság az aktuális kínálattól függően alakult” - fogalmazott.

A hatvani tankerületet is megkérdeztük: „Kérésre tájékoztatom, hogy a 2023-2024. tanévben a Hatvani Tankerületi Központ köznevelési intézményeibe – nyílt pályázat elbírálását követően - az Egertej Kft. és Csány Községi Önkormányzat szállítja az iskolatejet. Az iskolatej Program termékeit az intézmények visszajelzései alapján a gyerekek többsége szívesen fogyasztja” – közölte portálunkkal Kozmáné Derda Edit tankerületi igazgató.

A fentiekkel kapcsolatban az Agrárminisztériumnak is tettünk fel kérdéseket az óvoda- és iskolatej programról, amint válaszolnak, beszámolunk róla.

Az iskolatej program a 2022-23-as tanévben is folytatódott az Agrárminisztérium közleménye szerint. Az óvoda- és iskolatej illetve az iskolagyümölcs programra a 2022-2023. tanévben is biztosította az ehhez szükséges nemzeti forrást. - A program elsődleges célja, hogy a felnövekvő generációkban kialakítsa az egészséges táplálkozási szokásokat, a rendszeres tej- és tejtermékfogyasztás, valamint a zöldség- és gyümölcsfogyasztás iránti igényt, ezáltal csökkentve a túlsúly, az elhízás és az ezekhez kapcsolódó betegségek korai kialakulásának kockázatát. Az iskolatej program Magyarország Európai uniós csatlakozásakor, 2004-ben indult el. A kezdeményezés bevezetésekor első körben csak az általános iskolások számára volt biztosított az iskolatej, majd lehetőség nyílt az óvodások és középiskolások ellátására is. A program részeként az egészséges élelmiszereken kívül játékos formában hívják fel a tanulók figyelmét az egészséges táplálkozás fontosságára, elősegítve a diákok ismereteinek bővítését a zöldség-gyümölcs és a tej ágazattal kapcsolatban - közölték.