Az egri kávézó első kiállítója

Első alkalommal az egri amatőr festő, Herenik Anna képeit állították ki, melyet április 30-ig lehet megtekinteni. Utána pedig más alkotók munkái lesznek láthatóak.

Herenik Annától megtudtuk, szabadidejében szívesen fest.

– Néhány éve kezdtem el megismerkedni a festéssel. A covid idején kezdődött, amikor jött a bezártság, és sok stressz ért mindenkit. Én alapból egy pörgős ember vagyok, így hát le kellett foglalni magam valamivel, amíg nem lehetett szabadon jönni-menni. A lányomtól kaptam egy vázlatfüzetet ez indított el ebbe az irányba. Előtte utoljára nyolcadikos koromban volt utoljára ecset a kezemben, s most, hogy újra elkezdtem, annyira megszerettem a festészetet, hogy azóta is szívesen élek ennek a hobbimnak, amikor időm engedi A lelkivilágom visszatükröződik az alkotásaimban, általában csendéleteket, tájképeket festek. Egy-egy stresszes élethelyzetben csak leülök festeni és máris megszűnik a világ és a problémák. Masszőr munkám után is jó egy kicsit kikapcsolni és elvonulni a világ elől – fogalmazott Herenik Anna, aki olaj alapú akrillal és akrillal fest.