– A március 15-i hosszúhétvégén 3 napos programot kínálunk, lesz tárlatvezetés a Lenkey-házban, hagyományőrző bemutatók és lovashuszárok bemutatója is. A déli fogadóépületben hamaraosan megnyílik a magyar honvédség kiállítás, látogatóink számára idén is több új attrakcióval készülünk. Elkészült a megújult Varkoch kapubástya kiállítás, ami többek között egy XVI. századi őrtornyot mutat be annak bútorzatával, fegyvereivel. A tavasz második felében beindul a péküzem a Cipóosztóházban, ahol kizárólag természetesen alapanyagokból készült, a korabeli ízeket és formákat megidéző pékárút, valamint frissítőket kínálunk kedves vendégeinknek. Idén tavasszal ismét megnyitja kapuit a küllemében és tartalmában is megújuló az Egri vár története című kiállításunk, a Gótikus Püspöki Palota emeletén. A talán egyik legjobban várt attrakciónkat a szezontól tárlatvezetők segítségével, garantált napi programként is megtekinthetik. Az egri vár vitézei pedig továbbra is napi 7 alkalommal kalauzolják vendégeinket az erődítés falai között – ismertette. Hozzátette, helyieknek nemzeti ünnepeken ingyen látogatható az egri vár, ezekhez pedig igyekeznek tematikus hétvégéket kapcsolni.

Tarsoly József, Eger Város Hegyközségének hegybírója, Ifj. Szuromi Mihály, a Szuromi Családi Birtok borásza, Adamovich Károly, az Ostoros Családi Pincészet borászati üzemvezetője és Ringert Csaba, a Dobó István Vármúzeum igazgatója

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Egri vár programjai

Novákné Mlakár Zsófia megbízott szakmai igazgatóhelyettes kiemelte, a Lesznai Anna kiállítás a Ziffer Sándor Galériában továbbra is megtekinthető, s múzeumpedagógiai foglalkozásokat is terveznek hozzá.

– Eger és az egri vár 1704. Ferdinand Zinzendorf kapitány naplójának tollrajzai című vándorló kiállítást február elejéig tekinthette meg a nagyközönség a Gárdonyi téren. Ezután felköltözik a vára, s múzeumi óra keretében az érdeklődő diákok közösen fedezhetik fel és hasonlíthatják össze az általuk ismert várat és várost. Fontosnak tartjuk a társadalmi felelősségvállalást, éppen ezért felhívnánk a figyelmet a beporzók napjára is. Az elmúlt években rohamosan csökkent a beporzásban résztvevő rovarok száma hazánkban. A Dobó István Vármúzeum is kapcsolódott az országos kezdeményezéshez, mely során intézményünk célja bemutatni az emberiség története során mi mindent köszönhetünk a beporzásban fontos szerepet betöltő rovaroknak és növényeknek. Március 11-én egri osztályok számára hirdetünk meg egy ingyenes online játékokra épülő témanapot. Célunk, hogy a kiállításainkban találjanak meg minél több olyan műtárgyat, melyen beporzók, növények vagy hozzájuk kapcsolódó régi mesterségek jelennek meg – ismertette.

A Gárdonyi-kertben is lesznek programok a beszámoló szerint. Az évszakok a Gárdonyi-házban foglalkozás során Gárdonyi otthonában az író hétköznapjairól szólnak a történetek: mivel foglalkozott, hogyan teltek napjai, milyen műveket ihlettek az évszakok, a természet.

– Idén is folytatódnak a kifejezetten családok számára meghirdetett múzeumi kalandozásaink. Fontosnak tartjuk, hogy a diákok számára biztosított múzeumpedagógiai foglalkozásaink alapján, több generációnak nyújtsunk ismereteket kiállításainkból és gyűjteményeinkből kiindulva. Minden hónapban egy alkalommal várjuk az érdeklődő kicsiket és nagyokat, akik számára egy-egy érdekes közösen megoldható feladatsorral készülünk.

Április 5-én Lenkey János tábornok,

május 5-én pedig a Lesznai Anna munkássága kerül a VárCsaládiKör fókuszába. Folytatódnak az ismeretterjesztő, felfedező-és alkotó foglalkozások szépkorúak részére a Dobó István Vármúzeumban!

Márciustól decemberig minden hónapban egy alkalommal várjuk „akadémistáinkat”, akik tárlatvezetések, alkotó foglalkozások, előadások keretében mélyíthetik el ismereteiket, válhatnak egy aktív közösség részévé – sorolta.

H. Szilasi Ágota gyűjteményi osztályvezető főmuzeológus kiemelte, 2024-ben is folytatódik az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem KMI Vizuális Nevelés- és Művészetelméleti tanszékének szabadegyetemi előadássorozata a Ziffer Sándor Galériában. Az előadássorozat célja a kortárs képzőművészet népszerűsítése, megismertetése, közérthetővé tétele. A tavaszi szemeszterben a kortárs képzőművészet intézményrendszere, intézményessége kerül fókuszba – galériák, gyűjtemények, biennálék vizsgálatával és bemutatásával. Az előadók aktív kurátorok és olyan témákat választottak saját praxisukból vagy kutatási területeikből, melyek betekintést nyújthatnak a képzőművészet bemutatásának, kutatásának és hozzáférhetővé tételének helyszínein folyó munkába, tendenciáiba. A XXV. Egri Országos Akvarell Triennálé keretében a vármúzeum és a Magyar Vízfestők Társasága pályázatot hirdet, melynek anyagából megrendezi a triennálét 2024. június 22 és október 27 között. A Nemzeti Kulturális alap Támogatásával megvalósuló program célja, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson a műfaj képviselőinek. A Dobó István Vármúzeum több mint kétszáz darabos magas kvalitással bíró kortárs akvarell gyűjteménye a példa arra, hogy e nagyon érzékeny műfajra építő kiállítássorozat művészetet indukál, s hogy egy-egy országos tárlatra invitáló felhívás remekművek létrejöttét eredményezi.