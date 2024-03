A dunaújvárosi Haklik Szabolcs 2014 óta íjászkodik, mint mondta, rendszeresen visszajár Egerbe, hiszen itt jó versenyeket rendeznek, örömmel jönnek. Mindig sokan vannak, idén közel háromszázan neveztek.

- Mindig esik is, most csodálatos idő van, fantasztikus a pálya, jól lőhető. Az íjászok egy nagy család, mindenki szeret mindenkit. Én csak ki akartam próbálni az íjászatot, és itt ragadtam – mondta a Haklik Szabolcs, aki a Soproni Rendészeti Sportegyesület színeit képviselte.

Vele párban a sárrétudvariakat erősítő – és egy farmosi burán íjjal lövő – Lukács Márton lőtt, ő már tizenöt éve íjászkodik. Ő is visszatérő versenyző Egerben, fölidézte, tavaly nagy szél is volt. Ő egyébként azért kezdett el ezzel a sportággal foglalkozni, mert a legjobb barátja a bogarat a fülébe tette, azóta is csinálja, kondiban és agyban is jót tesz az embernek ez a sport.

Ebben egyetértett Haklik Szabolcs is, kifejtette, majdnem mindennap gyakorol a 40 fontos íjjal, ami azt jelenti, hogy 16 kiló mozgatásával ér föl, amikor kifeszíti az eszközt. Ha egy edzésen százszor teszi ezt, az igen sok. Emellé kell mentálisan és fizikálisan is edzeni. Ő egyébként egy sahin íjjal versenyez, ami szerinte a világ egyik legjobbja. Kifejtette, az egri egy történelmi jellegű verseny, amin kvalifikációt lehet nyerni az országos bajnokságra. Meghatározott számú kötelező cél, ügyességi és állatcél, illetve céltábla van. Lukács egyébként negyedik, Haklik ötödik lett a saját kategóriájukban.

Az íjászokon kívül a látogatók húsvéti programon is részt vehettek, illetve végvári életképeket is megtekinthettek.