– 2024. március 4-én frissült utoljára Eger önkormányzatának adatvédelmi honlapja. Szerencsés esetben itt szokták közzétenni azokat a változásokat, amelyek az adatvédelmet érintik, ugyanis ezeket szigorú uniós törvények szabályozzák. A legfrissebb közzététel a városunkkal kapcsolatos közvélemény-kutatással összefüggő adatkezelésről szól, amely arra enged következtetni, hogy Mirkóczki Ádám polgármester az önkormányzatnál megtalálható egriek személyes adatait továbbadva egy közvélemény-kutatással foglalkozó cégnek, közvéleménykutatást rendelt közpénzből, azaz a számlát az egriek állták – írta közleményben hétfőn Domán Dániel aki a 7. választókerületben, a Hajdúhegyen indulna képviselőjelöltként. Domán közérdekű adatigényléssel fordult a polgármesteri hivatalhoz, erre még nem kapott választ a közleményéhez csatolt dokumentumok szerint. Mellékelt viszont egy adatkezelési tájékoztatót amely a várossal kapcsolatos közvéleménykutatásról szól.

Domán Dániel szerint a polgármester az egriek pénzéből végzett közvéleménykutatást

Forrás: Gál Gábor/Heves Hegyei Hírlap

– Ahogy a tájékoztató fogalmaz: „Eger Önkormányzata számára reprezentatív közvéleménykutatás készítése, melynek tárgya kérdőív kitöltése által a város lakosságának az Önkormányzat munkájával kapcsolatos véleményének megismerése, egyben a lakossági igények felmérése a városi közszolgáltatásokkal és egyéb kulturális programokkal kapcsolatban. A közvéleménykutatást az Iránytű Intézet Kft., mint adatfeldolgozó végzi.” Az elmúlt napokban több egri lakos is jelezte számomra, hogy kérdésekkel keresték telefonon. Nem meglepő, a választások előtt megszaporodnak a közvélemény-kutatások a különböző intézetektől, amelyek költsége attól függ, hogy mekkora volumenű a kutatás, de ezeket általában pártok vagy cégek finanszírozzák. Az egri polgármester úgy döntött, hogy az egriekkel fizetteti meg, méghozzá volt pártjához, a Jobbikhoz köthető Iránytű Intézetet bízta meg a feladattal. Törvénybe nem ütközik, de sokkal súlyosabb kérdés az, hogy milyen polgármester az, aki arra használja fel a közpénzt, legyen az bármennyi, hogy esetlegesen saját magáról, a „munkájáról” és a politikai ellenfeleiről kapjon visszajelzéseket. A kutatás megrendeléséről sem bizottsági, sem pedig közgyűlési határozat nem született, Mirkóczki Ádám egy személyben döntött így. Az időzítés sem véletlen, ugyanis márciustól kezdve több helyszínen megindultak különböző munkálatok, járdák, lépcsők, hidak felújítása, a városgondozás elkezdte a tavaszi nagytakarítást, tehát impulzus akadt bőven, hogy egy egri választó az elmúlt évekhez képest valamivel jobb véleménnyel legyen a város működéséről és vezetőiről. Csakhogy a legtöbb választó pontosan tudja, hogy a választások előtt mindig ez történik. A Fidesz módszereit előszeretettel másoló polgármester különböző városi performanszokkal próbálja manipulálni az egrieket, mintha az elmúlt évek viszontagságait, túlárazott beruházásait, az elvesztett milliárdokat, az állandó acsarkodásokat, és a közélet teljes leamortizálását egy járda felújítása feledtetné az egriekkel – írta Domán a közleményben

Kiemelte, szerinte ezzel lenézi az egrieket és elherdálja a közpénzt Mirkóczki Ádám.

– Hogy megerősítsem az információt, közérdekűadat-igényléssel fordultam az önkormányzathoz. Úgy tűnik, hogy a polgármesteri hivatal – ahogy a Lenkey-ház költségvetésének esetében – még mindig hadilábon áll az átláthatósággal, ugyanis egy egyszerű szerződést 15 nap alatt nem sikerült megküldeni, sőt, 15 nappal meghosszabbították azt. Tekintve, hogy a kutatás közpénzből valósult meg, magát a kutatás részleteit és az eredményeket is lehetősége lenne megismernie az egrieknek, ezt a mai nap szintén megkértem. Ebből kiderülhet, hogy milyen kérdések kerültek be, magyarán Mirkóczki Ádám hogyan befolyásolhatta a kutatást. Sajnálatos, hogy az egri polgármester ilyen szintre süllyedt, hogy az egrieket a saját pénzéből kényszeríti a kommunikációra, és még így se bírja eldönteni, hogy induljon-e a választásokon. A kutatásra költött közpénz, amelynek pontos összege később derülhet csak ki, akár a részvételi költségvetés intézményére, vagy esetleg még több lakossági fórumra, valódi konzultációkra vagy online fogadóórák megteremtésére is költhette volna az évek alatt, amelyek sokkal inkább segíthetik a párbeszédet a lakosokkal – zárta közleményét.