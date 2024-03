Munkanapokon is elképesztő a kirándulók és a fotózkodók érdeklődése a Gyöngyöstarján bekötőútja mentén virágzó vérszilva fasor iránt. Szerdán is több autó parkolt az út mentén, és volt, amelyik akadályozta is a forgalmat, gyakorlatilag az úttesten állt. Ottjártunkkor számosan fotózták a fákat utastársukkal, partnerükkel, sőt, az autóikkal az előtérben, vagy készítettek szelfit magukról. A látottak alapján nem biztos, hogy valamennyien kellő figyelmet szenteltek az út élénk autós forgalmának. Egészen elképesztő módon, akadt, aki az út közepén hasalva fotózkodott, nem tudni, érzékelve-e azt, hogy életveszélyes helyzetet teremthet a viselkedése a közlekedésben. Az viszont biztos, hogy fotósunkon kívül senki nem viselt láthatósági felszerelést, ami segíthet a balesetek elkerülésében.

Balesetveszélyessé vált az elképesztő érdeklődés a gyöngyöstarjáni vérszilvafák iránt

Forrás: Czímer Tamás / Heves Megyei Hírlap

A vérszilva fasor virágzásának ideje alatt mindenképpen óvatosan közlekedjünk a gyöngyöstarjáni bekötőúton!