Az év fiatal cégvezetője 2024 különdíját vehette át csütörtökön a Behaviour Magazin Az Év Cégvezetője versenyén Varga Bálint, a markazi székhelyű K&V Nemzetközi Fuvarozó Kft. ügyvezetője, adta hírül a fuvarozó cég a közösségi oldalán.

A Behaviour Magazin tájékoztatása szerint immár negyedik alkalommal rendezték meg Az Év Cégvezetője versenyt, melynek díjait 2024. március 21-én adták át. A kitüntetéssel kis-, közép- és nagyvállalati kategóriában díjazták a cégvezetőket, emellett a magazin további négy különdíj átadásával ismerte el a figyelemre méltó karrierúttal rendelkező cégvezetőket. A korábbi évekhez hasonlóan most is ajánlás útján kerülhettek be a versenyzők a kitüntetésért folyó verseny mezőnyébe, majd a szerkesztőség által kiválasztott kategóriánként négy-öt, illetve a közönségszavazás által továbbjuttatott egy jelölt került be a döntőbe, így a 16 főből álló döntős mezőnyt a pályamunkák szakmai értékelése mellett a közönségszavazatok is alakították. A döntőbe jutott 16 jelöltről a Behaviour magazin csapata egy rövid, néhány perces bemutatkozó filmet forgatott, melyek csaknem 60 ezer emberhez jutottak el a magazin social media felületein. A végső pontszámot a szakmai zsűri által adott pontszámok alakították ki. Idén a zsűri tagjai közt szerepelt dr. Csorbai Hajnalka, az OPTEN Stratégiai igazgatója, Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója, Joó István, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) vezérigazgatója, dr. Keszte Róbert, a magyarországi Continental Csoport Országigazgatója és dr. Molontay Patrik, a HumanField Vezető és Specialistakiválasztó Kft. Ügyvezető igazgatója.

A markazi K&V közleményében kiemelte, hogy nagy büszkeséggel és örömmel tölti el a céget az elismerés.

– Ez a kiemelkedő elismerés nem csak Bálint személyes sikerét jelenti, hanem a K&V egész csapatának közös erőfeszítéseit és elkötelezettségét dicséri. Szeretnénk kifejezni hálánkat a Behaviour Magazinnak ezért az inspiráló díjért, és köszönetet mondani a K&V minden munkatársának, akik nélkül ez a siker nem valósulhatott volna meg. Ez az elismerés további motivációt jelent számunkra, hogy folytassuk a haladást a kitűzött úton, és továbbra is a legmagasabb színvonalon szolgáljuk ki ügyfeleinket és partnereinket. Köszönjük a támogatást és a bizalmat, amit nap mint nap megkapunk tőlük – közölte a K&V a Facebook-oldalán.