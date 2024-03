– 100 nap van hátra az önkormányzati választásokig. Úgy vélem, sok egri érezheti, hogy nincsenek rendben a dolgok – kezdte sajtóközleményét Domán Dániel, aki a 2022-es időközi választás után ismét indul a 7. egyéni választókörzet, azaz a Hajdúhegy képviseletéért az idei önkormányzati választáson. Akkor Orosz Ibolya (Fidesz-KDNP) nyerte a körzetet, Domán 67 szavazattal volt mögötte.

– 2019. októberében azt reméltük, hogy változás lesz, hogy lehetőség nyílik egy kiszámíthatóbb, egy okosabb Eger kialakítására, de hamar kiderült, hogy csak az egyik rosszat cseréltük a másikra. A kizárólagosságra törekvés és a széthúzás ellehetetlenítette a normális működést. Eger gazdaságilag és morálisan zuhanórepülésbe kezdett. A Fidesz számítása bevált, az aknák működtek. A közös indulás nélkül esélytelen pártok képviselői képtelenek voltak közös nevezőre jutni, a polgármester a Fidesszel kötött alkukkal és semmitmondó hisztérikus kommunikációval próbálta mutatni rátermettségét. Helyben mind az ellenzék, úgy a kormánypárt is darabjaira hullott. Tagadhatatlan, hogy a pártpolitika küzd egy személyi, morális és egy képviseleti válsággal, amely városunk közéletét a végsőkig megmérgezte. Ahhoz, hogy Eger ne váljon az ellentétek és a közöny martalékává, meg kell mutatnunk, hogy bizonyos kérdésekben egyetértünk. Én erre a feladatra jelentkezem: igazi képviseletre, ahol a közös ügyeinkről normálisan, őszintén beszélünk, valódi problémákkal foglalkozunk és megoldásokat találunk – fogalmazott a közleményben Domán Dániel.

Néhány példát is felsorolt a közleményben arra, hogy szerinte mit kellene másképp csinálni:

Felelőtlen döntések helyett kiszámíthatóság.

Zavar helyett rend. Sunnyogás helyett őszinteség.

Nemtörődömség helyett gondoskodás.

Üres szavak helyett érdemi munka.

– Ahogy a 2022-es hajdúhegyi időközi választáson, úgy továbbra is azt vallom, hogy nem pártokra, hanem új szemléletre van szükség, amely nem a magánérdeket részesíti előnyben, hanem a közösségét. Két évvel ezelőtt én vettem a bátorságot, felborítottam a status quo-t és igyekeztem egy teljesen másik irányt mutatni. Majdnem sikerült, sokan meg is lepődtek az eredményen, ugyanis kiderült, hogy van igény egy új hangra, egy alternatívára. 2024. június 9- én arról kell döntenünk, hogy olyan képviselőket küldjünk a közgyűlésbe, akik nem egymásra mutogatnak, hanem teszik a dolgukat. Olyan embereket, akik nem asszisztálnak a fosztogatáshoz és az értékeink lerohasztásához, hanem egy nyitott, korszerű és átlátható önkormányzat alapjait teremtik meg. A 7-es körzet lakóinak az ajánlatom egyszerű. Elérhető leszek, egy nyitott könyv. Talán nem tökéletes, de felelősségre vonható. Együttműködő, de a korrupciót, az elvtelen kompromisszumokat elutasító. Szilárd morális alapokon álló, a rendszert és egyéb érdekeket nem kiszolgáló. Az én iránytűm a helyén van. Folytatva az eddigi munkát, most újra jelentkezem a 7-es körzet képviseletére. A hajdúhegyiek és a károlyvárosiak olyan alternatívára szavazhatnak, ahol a felelősség, a bizalom, a kiszámíthatóság és a tenni akarás nem vész el – írta.