– Eger lakosságszámának csökkenése miatt változtak a választókörzetek. A Felsővárosban az eddigi 3 helyett már csak 2 körzet marad, ez pedig a mi választókerületünket is érinti. Az önök bizalmából immár 10 éve képviselem a 10-es körzetet, a választás napján azonban ez már a 8-as számot viseli – hívta fel a figyelmet közleményében Mirkóczki Zita önkormányzati képviselő.

– Civilként már 30 éve vezetem a Pódium Tánc- és Balettiskolát, mely számos országos és nemzetközi sikert hozott Egernek. Sikerünk záloga az egymásra figyelés, az együttműködés, és a közös munka. Csapatjátékosként, közösségi emberként kudarcként éltem meg 2019. októberétől bekövetkezett változásokat. Az elmúlt évek bizonyították, hogy nem pártokra, hanem egy új szemléletre van szükség, ahol a felelősség, a hitelesség és az elkötelezettség elengedhetetlen a fejlődéshez. Ezért a 2024. június 9-i önkormányzati választáson független képviselőjelöltként indulok újra. Ellentétben sokakkal, én továbbra is egy átlátható, korrupciómentes, tisztességes és együttműködő önkormányzat megvalósításáért dolgozom. Célom egy élhetőbb város, ahol a valódi problémákra megoldásokat találunk, a közös ügyeinkről normálisan beszélünk. Egy olyan otthon, ahol az emberek számíthatnak egymásra és a képviselőikre, ahol összefogva oldjuk meg a gondjainkat. Eger jövőjének kulcsa egy érzékenyebb, emberközpontúbb városvezetés, ahol a felelősök nem egymásra mutogatnak, hanem teszik a dolgukat. Én ehhez kérem a bizalmukat továbbra is, immár független képviselőjelöltként. Keressenek továbbra is kérdéseikkel, véleményükkel. Beszélgessünk körzetünk, városunk jövőjéről – fogalmazott a közleményben Mirkóczki Zita.

A 8. egyéni választókörzetbe a következő utcák tartoznak majd: Vallon utca, Kallómalom utca, Rezeda utca, Tavasz utca, II. Rákóczi Ferenc 32-48., Malomárok utca páratlan oldal, Malomárok 12-66., Braunvölgy, Vizimolnár utca, Cifrakapu utca páros oldal, Cifrakapu utca 1-29.