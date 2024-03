A DISZI-ben a gépjármű-mechatronikai technikusi képzés az egyik legnépszerűbb oktatási forma, jelenleg a diákok mintegy 10 százaléka tanulja a szakmát. A kerekharaszti tanműhelyben most új beruházást indítottak, amely több ütemben valósul meg. Hárommillió forintért beszereztek egy oktatóprogramot, amely olyan diagnosztikai eljárásokat modellez, amelyekkel az életben is találkoznak a diákok.

Az eszközök várhatóan nem csak oktatási célokat szolgálnak majd. A tervek között szerepel olyan állomás kialakítása is, ahol vizsgáztatás mellett a tanulók szakmai oktatók irányításával a gépjárműveket műszaki vizsgára készítik fel.

– Ehhez beszerezzük a megfelelő gépeket, ilyen például a már megvásárolt futóműbeállító berendezés, a rázatópad, a károsanyag-méréshez szükséges eszköz, illetve a szervizkocsi. Eddig csaknem 30 millió forint értékben történt az eszközpark bővítése. Büszkén mondhatom, hogy a fenntartónkkal együttműködve 8,5 millió forintért vásároltunk egy plug-in hibrid autót is, amely mind a hagyományos, mind pedig az alternatív hajtást tudja modellezni – nyilatkozta az önkormányzati médiának Vincze Dániel, az intézmény igazgatója. Arra is rámutatott, hogy a gépjármű műszaki vizsgasor a belsőégésű gépjárművek mellett hibrid és elektromos autók ellenőrzésére is képes lesz. Hangsúlyozta, hogy a beruházásnak köszönhetően a tanulók a gyakorlatban is megismerhetik majd a legújabb technológiákat, ami versenyképes tudást biztosít számukra.

A munkálatok a kerekharaszti tanműhelyben várhatóan májusban fejeződnek be.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)