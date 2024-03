– Telente, olykor két-három alkalommal is disznót vágtunk. A disznó sikítása mélyen megrendített, és csillapíthatatlan zokogásra késztetett. A disznóvágás kezdetén engem mindig a lakásunk legbelső szobájába parancsoltak, melyet két ajtó választott el az udvartól. Csak akkor bújhattam elő, amikor a pörkölés a kezdetét vette. Minket, a művelet körül sündörgő gyerekeket kistűzzel is megajántékozott a böllér. A közelben egy vasvillányi égő szalmát helyezett a földre, amit mi tovább tápláltunk, gyönyörködve a láng szépségében és varázsában. Előjogunk volt a kellőképpen megperzselt disznó fülének és farkának megkóstolására is. Csakhamar következett a reggeli kóstoló széthordása is a szomszédok és a rokonok között. Legkisebb gyermekként én játszottam a főszerepet ebben. Ez, és a délutáni nagyobb kóstoló házhozszállítása jónéhány pengővel, majd forinttal gyarapította a pénztáramat. Félre is tettem a pénzt a sátoros ünnepekre, ahol mindenféle nyalánkságot és csecsebecsét lehetett vásárolni – idézte fel dr. Lisztóczky László.

Markaz központjában volt a házuk, egy Krisztus-kereszt közelében.

– Ott élt egy jósasszony is, egy halottlátó – ahogy édesanyám mondta: egy "túdós". Az emberek még a Dunántúlról, a Felvidékről is jöttek "túdós" Böskéhez. Gyakran betértek hozzánk útbaigazításért, kértek egy pohár vizet, és édesanyám a lelkükre kötötte, hogy jöjjenek be a halottlátótól visszafelé is. Na, akkor kikérdezte őket, mi volt. Mint kiderült, úgy folyt a "halottlátás", hogy Böske benézett a sötét sarokba: látok egy ősz hajú, szakállú embert és hallgatott. Az a nagyapám, a dédnagyapám, vágták rá azonnal a kuncsaftjai. Böske megint mondott valami általánosságot, amire a kliensei megint rávágtak valami konkrétumot. Így folyt a beszélgetés, a "halottlátás". Édesanyám rendre végighallgatta mindezt, de mégis úgy summázta a hallottakat: jobb abban hinni! – mosolygott nosztalgikus derűvel dr. Lisztóczky László.