Szerdai rendkívüli ülésén a gyöngyösi képviselő-testület a városkártya bevezetéséről döntött. A városháza tájékoztatása szerint a grémium, a határozata alapján, a Gyöngyösi Médiaközpont Nonprofit Kft. (Médiaközpont) bevonásával elkészíttet egy mobilapplikációt, amely a több éve tervezett városkártya funkcióit is ellátja majd. A városkártya révén az önkormányzati társaságok és külső vállalkozások is kedvezményt nyújthatnak a regisztrálóknak, akik plasztikkártyával is helyettesíthetik a mobiltelefonos alkalmazást. Az applikáció ezen kívül számos, a városlakók kényelmét szolgáló funkciót nyújthat, részletezte a városháza. A közleményükben hozzáteszik, dr. Végh Attila javaslatára a képviselő-testület arról is döntött, hogy az applikációt letöltő, vagy a városkártyát kiváltó felhasználók a bevezetést követő két hónapban 2 ezer forint értékű kupont kapnak ajándékba, amelyet a partnervállalkozásoknál vásárolhatnak le.

Hiesz György polgármester városkártyára vonatkozó előterjesztésében az állt, hogy már több éve felmerült a város digitális fejlődéséhez és a lakosság gyorsabb és átfogóbb tájékoztatásához felhasználható Gyöngyös-kártya bevezetésének kérdése, de az előkészítő folyamatok nem jutottak el a megvalósításig.

– Az idei költségvetésben már nevesítettük is a program bevezetéséhez szükséges forrásokat. A kártya bevezetéséhez szükséges applikáció fejlesztésére, a program bevezetésére 12 millió forintot terveztünk. A városkártya számos városban már több éve a városlakók, a vállalkozások és az önkormányzat megelégedésére működik, a helyi gazdaságfejlesztésnek, gazdaságélénkítésnek ez jó eszköze lehet. A programban részt vevő vállalkozásoknál ismertséget, forgalomnövekedést jelenthet némi kedvezmény bevezetése ellenében, a szolgáltatásokat igénybe vevők részére árkedvezményt ad, míg az önkormányzat beépítheti saját marketing stratégiájába, a gazdaságfejlesztés, a vállalkozók és a lakosság egyidejű támogatása mellett. A városkártya programban az önkormányzat által kifejlesztésre kerül egy informatikai alkalmazás, egy applikáció, amely mobiltelefonon keresztül elérhető és működtethető. A programban olyan vállalkozások vehetnek részt, amelyek vállalják, hogy szolgáltatásaikat, áruikat kedvezményes áron kínálják a rendszerbe regisztráló lakossági felhasználók részére – indokolta előterjesztését Hiesz György.

A grémium szerdai döntése értelmében a Gyöngyös-kártya kifejlesztésére a testület megállapodást köt a Médiaközponttal az applikáció kifejlesztésére, beszerzésére, valamint a program működtetésére.

– A Médiaközponttal kötött önkormányzati megállapodás felhatalmazza a céget arra, hogy folyamatosan karbantartsa, frissítse a városkártya applikációt, valamint az önkormányzat nevében kössön szerződést a programhoz csatlakozó, kedvezményt kínáló vállalkozásokkal. A Gyöngyös-applikáció a Google Play-ből és az Apple APPStore-ból tölthető le, használata regisztrációhoz kötött. A városkártyára gyöngyösi lakóhellyel rendelkező magánszemélyek regisztrálhatnak, és vehetik igénybe a kedvezményes szolgáltatásokat. Befogadóhelyként szóba jönnek az önkormányzati cégek szolgáltatásai – mozi, kulturális programok, helyiségbérlet, strand, sportpályahasználat –, továbbá kiállítóhelyek, vendéglátó üzletek, kiskereskedelmi üzletek, szolgáltató egységek, turisztikai vállalkozások. Az applikációt kiegészítenénk olyan modulokkal, amelyek nem kizárólag a városkártyára irányulnak. A városmarketing keretén belül helyet kapnának a felületen közérdekű hírek, gyöngyösi programok, turisztikai információk, a városrendészet közvetlen hívási lehetőséggel, városüzemeltetési problémák online felvetése, kommunikáció, közlemények, hirdetmények, a részvételi költségvetés felülete, a városi tévé anyagai, a kártyaelfogadó vállalkozások hirdetései. Az applikációhoz igény esetén plasztikkártyát is biztosíthatunk azok számára, akik nem rendelkeznek mobiltelefonnal, vagy kényelmesebbnek ítélik a kedvezmény kártyával történő érvényesítését – részletezte Hiesz György.

A polgármester arról is tájékoztatta a grémiumot, hogy a fentiek alapján, a költségvetésben biztosított forrás ismeretében a Médiaközpont megkezdte az applikáció beszerzésének lépéseit, ajánlatokat kért a program lebonyolításában jártas cégektől.

– A legjobb ajánlatot az Innozenit Mérnöki Tanácsadó Kft. adta nettó 9 millió 750 ezer forintos ajánlatával. Kiegészítő tevékenységként havi nettó 170 ezer forint összegben support szolgáltatásra, nettó 36 ezer forint összegben pedig a teszt- és éles programműködéshez szerver biztosítására tett ajánlatot. További beruházást igényel a fentebb már említett plasztikkártya nyomtató 300-400 ezer forintért, és a kártyák. Látható, hogy az ajánlat kismértékben meghaladja a költségvetésben elfogadott keretet, ezért a 460 ezer forint különbözetet az idei büdzsé Városmarketing elnevezésű előirányzata terhére biztosítjuk. A Médiaközpont által ellátott üzemeltetési, menedzsment feladatokhoz önkormányzati forrás átadására van szükség. Az önkormányzat biztosítja a cég részére az applikáció fejlesztéséhez, megvásárlásához, beüzemeléséhez szükséges forrást, biztosítja az applikáció utánkövetéséhez, karbantartásához szükséges forrást, valamint a befogadóhelyekkel való kapcsolattartás, az applikáció adattartalmának naprakészen tartása, a rendszer működtetése ellenértékeként egyszeri 9 millió 750 ezer forintot, majd április elsejétől havi 206 ezer forint önkormányzati támogatást. Idén május elsejei kezdéssel tervezzük a programot beindítani – fogalmazott Hiesz György a grémium által elfogadott előterjesztésben.

Képaláírás: Hamarosan indul a Gyöngyös-kártya program Forrás: Czímer Tamás