„Gondolatok az egy és a nulla közötti erkölcsi különbségről” – így kezdte a szurkolókkal közös posztját kápolnai Macskaárvaház Alapítvány, melyben a folytatás szerint egy „szomorú és kínos” történetet mesélnek el egy állateledel gyűjtésről.

Kapin Ricsi, a Szurkolók az Állatokért Alapítvány vezetője is aláírta a Képolnai Macskaárvaház gyűjtéssel kapcsolatos levelét

Forrás: Markovics Gábor/Ripost

– Akik követnek minket, tudják, hogy minden kritika ellenére ragaszkodunk ahhoz, hogy a politikai paletta bármely részén elhelyezkedő párttal, mozgalommal szívesen folytatunk párbeszédet az állatok és a természet védelméről. Így tettük ezt Egerben több alkalommal a DK helyi csoportjával is: a párt egyik országos vezetőjének, Kocsis Cake Olívió képviselő úrnak, és a lelkes állatbarátként megismert Balla Péter korábbi helyi vezetőnek a jelenlétében folytattunk, hitünk szerint hasznos, értelmes párbeszédet az állatvédelem ezernyi magyarországi és egri tennivalójáról. Sok nagyszerű, szívünknek kedves ígéret is elhangzott akkor a párt részéről. Zárszóként meg is jegyeztük akkor: minél több a hangzatos ígéret, annál nagyobb az erkölcsi tét ezek betartására. Nem sokkal ezt követően, mint arról a heol.hu is beszámolt, a párt állateledel gyűjtést kezdeményezett a Macskaárvaház és a Szurkolók javára. A Szurkolókkal együtt jeleztük: köszönjük a kezdeményezést, az összegyűlt állateledelt majd azoknak a mi munkánkat is segítő civileknek szánjuk, akik ideiglenes befogadóként kóbor állatok etetésével névtelen hősei és aktivistái az állatvédelemnek. A gyűjtésről azóta - több mint negyed év elteltével - semmi hír. Informálisan viszont azt a megdöbbentő tájékoztatást kaptuk, hogy a párt helyi szervezetében bekövetkezett személyi változások nyomán Balázs Miklós, a párt egri polgármesterjelöltje nem tartja fontosnak ezt az ügyet, ezért úgy döntött: mégsem lesz gyűjtés. Erről azonban semmilyen tájékoztatást nem adott az éppen általuk korábban megnevezett civil szervezetnek – olvasható a posztban, melyet Bóday Pál a Macskaárvaház Alapítványtól és Kapin Ricsi a Szurkolók az Állatokért Mozgalomtól jegyzett. A posztban azt írták, az eset egyben szánalmas és megdöbbentő is szerintük.

– Véleményünk szerint, ha hihetünk az Egerben járt Kocsis Cake Olivió képviselő úrnak mindazzal kapcsolatban, amit az állatvédelem kiemelt fontosságáról mondott, akkor ebből logikusan az következne, hogy olyan embernek nincsen helye a DK-ban, különösen nem felelős pozíciók várományosaként, aki ilyen módon viszonyul az állatok védelméhez, a civileknek tett vállalásokhoz, az igazmondás erkölcsi kötelességéhez. A történet tragikomédiája, hogy a DK közleménye úgy fogalmaz “kormánypárti politikusok járják sorba az állatmenhelyeket, hogy adományokat vigyenek. Nekik ez évente egyszer fontos.” Nos, a helyzet az, hogy a kormánypárti politikusok adományai viszont valóban megérkeztek. Lehet, hogy évente egyszer, de az éhező állatok számára az egy, pont egy túléléssel több, mint a DK új egri vezetése által kínált nulla – fogalmaztak.