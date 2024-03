Portálunkon korábban már többször is hírt adtunk a Bekölcén működő Remény Farmról, amely 70 hektáron működik egy fiatal pár, Anna és Dávid vezetésével. Anna korábban a közösségi médiában is folyamatosan betekintést engedett a farm mindennapjaiba, olyannyira, hogy a TikTokon rendszerint tömegek osztották, osztják meg a videós tartalmait. Azóta visszavett a posztolásokból, ám ezúttal kivételt tett, s megmutatta, hogyan élnek.

Horváth László országgyűlési képviselő a minap személyesen is meggyőződött a farmon folyó munkáról, s erről be is számolt hivatalos Facebook-oldalán.

Mindig van Remény! - Egy fiatal pár a Bekölce melletti Remény Farmon nemcsak hiszi, hanem meg is éli ezt az igazságot - írta bejegyzésében.