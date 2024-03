Februárban bővült a kínálat az eladó lakóingatlanok piacán havi és éves összevetésben, miközben a kereslet jelentősen nőtt – derül ki az ingatlan.com februári kereslet-kínálati összesítőjéből. Ez pedig arra utal, hogy az év második hónapjában is élénkült a lakáspiac.

Jelentősen fokozódott az ingatlanok iránti kereslet Hevesben (Illusztráció)

Fotó: BalanceFormCreative / Forrás: Shutterstock

– Idén lassú, de egyértelmű élénkülés indult el a lakáspiacon, a kereslet és a kínálat is egyaránt bővült februárban. Több mint 260 ezer érdeklődés érkezett eladó lakások és házak iránt, ami 25 százalékkal több mint tavaly februárban. Ebben a lakáshitelkamatok csökkenése is szerepet játszik, sőt, a héten tovább csökkent az alapkamat, ami szintén hozzájárul az alacsonyabb kamatkörnyezethez. A megfizethetőbb lakáshitelek azért is fontosak a vevők számára, mert a CSOK Plusz elindulása mellett azok a vásárlók is bátrabbak lehetnek, akik piaci alapú hitelből finanszíroznák a költözést – értékelte az adatokat Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. A lakáspiaci élénkülést jól szemlélteti, hogy nemcsak éves összevetésben, hanem januárhoz képest is erősödött a kereslet, mégpedig 3 százalékkal.

A kereslet élénkülésével párhuzamosan a kínálat is bővült februárban, és már 146 ezer eladó lakás és ház hirdetéséből válogathatnak a vevők, ami éves összevetésben 11 százalékos növekedésnek felel meg. A tulajdonosok és ingatlanközvetítők az év második hónapjában 1 százalékkal több eladó lakóingatlan-hirdetést adtak fel mint egy évvel ezelőtt. A 30 ezer feladott eladó lakóingatlan-hirdetés januárhoz képest viszont 8 százalékos bővülést mutat.

Az ingatlan.com szakértője szerint a kereslet és kínálat változása alapján elmondható, hogy kiszámítható és növekvő pályára állt a lakáspiac. Az árak emelkedése ugyanakkor még nem indult meg, ami jó hír lehet a vevők számára.

Továbbra is jelentős eltérések mutatkoznak az országon belül. Balogh László példaként említette, hogy Csongrád-Csanád vármegyében több mint 80 százalékkal nőtt a kereslet tavaly februárhoz képest, ez pedig elsősorban a kínai autógyár, a BYD Szegedre tervezett beruházásának köszönhető. Emellett Komárom-Esztergom, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is kiemelkedő mértékben, 37-46 százalékkal fokozódott a kereslet az ingatlan.com-on meghirdetett ingatlanok iránt.

Megnéztük, mennyi ingatlant hirdetnek ezen a felületen. Házból 3267-et, lakásból 1126-ot találatra bukkantunk. Csemegéztünk, így a legdrágábbakat néztük meg Heves vármegyében. Egerben, a Mecset utcában kínálnak egy lakást 295 millió forintért. A családi házak közt egy herédi vezet, több mint 570 millió forintért kínálják.

Február elején arról számoltunk be portálunkon, hogy Heves vármegye ingatlanpiaca hullámvasútnak bizonyult: erős emelés után radikális csökkenések jellemzik az OTP Otthon szerint.