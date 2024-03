“Szülőség” címmel ingyenes családsegítő csoportok indulnak a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Kft. által működtetett Gyermekút Módszertani Központban. A csalad.hu oldalon arra hívják fel a figyelmet, hogy ha Ön gyermekvállalásra készül, vagy van olyan gyermeke, aki még nem érte el az iskoláskort, akkor érdemes jelentkeznie akár egyedül, akár párjával, vagy más, a gyermek nevelésében érintett családtagjával az öt alkalmas, márciusban induló foglalkozássorozatra.

A tematikus csoport célja a család működésével, a párkapcsolattal, a szülői szerepekkel, a gyermek fejlődésével kapcsolatos ismeretek átadása, valamint a résztvevők érzelmi támogatása, a szerteágazó szülői szerepekben történő megerősítése, a belső erőforrások tudatosítása, felszínre hozása. Az alkalmak lehetőséget nyújtanak arra is, hogy a szülők megtapasztalhassák a többi csoporttag odafigyelését, támogatását, visszajelzését.

Dr. Kereki Judit, a Gyermekút Módszertani Központ szakmai vezetője az idei év kiemelt projektjei között említi a szülőtámogató csoportok (újra)indítását neurotipikus és megkésett, eltérő fejlődésű gyermekek szülei számára is.

– Nagyon fontosnak tartom a szülők felvilágosítását, „képzését”, mentálhigiénés támogatását. Ezekben a 10-12 főből álló csoportokban a fejlődési mérföldkövek felismerése mellett nevelési kérdéseket is feszegetünk. Például, hogyan viselkedjünk, mit tegyünk, ha a gyermekünk „hisztizni” kezd. Hogy megértsük, ez nem rosszaság, hanem a fejlődésük egyik természetes állomása. Ha ezt egy szülő tudja, akkor képes lesz egy frusztráló szituációt más nézőpontból is meglátni. Mindemellett ezeknek a csoportos foglalkozásoknak nagy előnye az is, hogy a szülők egymással is megosztják a tapasztalataikat, támogatják egymást, sőt sok esetben barátságok is kialakulnak. Azt gondolom, hogy a szülők ilyenfajta felkészítését már a várandósság alatt rendszerré kellene tenni, hogy amikor később találkoznak bizonyos helyzetekkel, nehézségekkel a gyermeknevelés során, akkor már felkészülten, magabiztosan tudjanak reagálni – mondja a szakember.

A foglalkozások kéthetente, 5 alkalommal, 4 órás időtartamban zajlanak. Minden csoportot 2 képzett és tapasztalt szakember vezet. A helyszínt az igényekkel összehangoltan biztosítják.

Jelentkezni február 5-től folyamatosan lehet a [email protected] e-mail címen, név és telefonszám megadásával. Ezt követően a kollégák felveszik a kapcsolatot a jelentkezőkkel időpontegyeztetés céljából.

Az ingyenes családsegítő csoportok tervezett főbb témái:

A párkapcsolattól a családig, szülői szerepek, kapcsolatok

Hogyan működik a család, mint rendszer

A gyermek fejlődésének folyamata,

A gyermeknevelés „fejtörői”, buktatói (pl. szobatisztaság, dackorszak, testvérféltékenység),

Természetes krízisek, konfliktusok kezelése,

Speciális élethelyzetek nehézségei (pl. szülő munkába állása, válás, költözés, mozaikcsalád),

Kapcsolat a nagyszülőkkel, rokonokkal, barátokkal,

Kommunikáció a családban, családi játszmáink

A fenti témák inkább ajánlatok; a tematika rugalmasan alkalmazkodik egy-egy csoport igényeihez, kérdéseihez.

