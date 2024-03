Az I Love Tisza-Tó közlése szerint a téli bezárás után ismét megnyitotta kapuit a tiszaderzsi Kenguru Park, március 25-én, hétfőn. A kenguruk, a gyűrűsfarkú makik, az alpakák és a kapibarák mellett még sok más állat várja a látogatókat mindennap reggel kilenctől délután négy óráig.

Az állatpark gyűrűsfarkú makijai

Forrás: Kenguru Park Tiszaderzs

A park leghíresebb lakói a szelíd és barátságos benett-kenguruk, akiket teljes testközelből lehet megismerni, hiszen be lehet hozzájuk sétálni. Jó idő esetén pedig a kisállatok etetését is lehet látni. A felnőtt állatok mellett a tavaly született tíz kis kenguru is várja a látogatókat, valamint idén is vannak kis kenguruk az állatok erszényében.

A tiszaderzsi Kenguru Park lakói

Az állatparkban azonban nem csak a kenguru csapattal, de többek között vörös óriáskengurukkal, gyűrűsfarkú makikkal, alpakákkal, kacagó jancsikkal, szurikátákkal, kameruni kecskékkel, kokaburákkal és tarajos sülökkel is megismerkedhetnek az állatkedvelő látogatók.