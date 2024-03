Még 2021-ben indult egy német alapítvány segítségével az az ivartalanítási program, melyben aztán egy tucat segítő önkéntes és az egri állatorvosok között összefogás alakult ki. Az állatorvosok pro bono azaz ingyenes műtétekkel csatlakoztak a kezdeményezéshez, hiszen súlyos gond a gazdátlan, kóbor macskák szaporulata. A kezdeményezésnek köszönhetően az ivartalanított állatok száma elérte az ezret. A hajdúhegyi FEVA-VET BT. állatorvosi rendelő vezetője, dr. Fejér Barnáné dr. Varga Éva beszélt portálunknak tapasztalatairól, és arról, hogy miért is csatlakozott a törekvéshez, milyen jót tehetünk az ivartalanítással.

Ingyenes ivartalanítással segít dr. Fejér Barnáné dr. Varga Éva, kisállatgyógyász szakállatorvos

Forrás: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

– Nagyon örültem, mikor Kövi Rita, az alapítvány képviselője megkeresett az ötlettel. Korábban, más alapítvány támogatásával már volt ivartalanítási akció rendelőnkben, de az a kóbor macskákat nem érintette, a gazdás cicák ivartalanítását támogatták. Az ingyenes műtét nyilván hatékonyabb, mint a kedvezmények. Megdöbbentően sok a kóbor macska a városban, és egymás között több olyan betegséget terjesztenek, melyek nem is gyógyíthatók. A kóbor állatok pedig nem jutnak olyan megelőzéshez, kezeléshez, amely kordában tartja ezeket a kórokozókat. Ezek a FIV (macskák immunhiányos betegsége, a „macska AIDS”), a leukózis, a FIP (macskák fertőző mell-és hashártya gyulladása) – magyarázza a doktornő.

Ivartalanítással segíthetünk az állatokon

Kiemelte, ha egy fertőzött, beteg állat szabadon jár, az nem csak a pusztulásához, de a kóbor és a kijáró gazdás állomány fertőzéséhez is vezet. A kóbor macskaállomány létszámának csökkentése közegészségügyi jelentőséggel is bír. A veszettség halálos kimenetelű, és terjesztésében a macskáknak is jelentősége lehet, mert viszonylag nagy területet bejárnak, ahol érintkezhetnek, verekedhetnek veszett állattal. A veszettség elleni védőoltás a macskaállományban a betegség megelőzésére ugyan elérhető, de nem kötelező, illetve kevesen kérik, a kóbor állatok esetében szinte megvalósíthatatlan. Az ország keleti régiójában már több esetet regisztráltak, melyek között volt olyan is, mikor a veszett macska emberre támadt. A fertőzések terjedésének elkerülése érdekében, és a gazdis vagy a kóbormacskák életterében lévő emberek komfortérzetén is javíthat az ivartalanítás.

– Nincs jellegzetes kandúrszag, nincs felesleges szaporulat, éjjeli verekedés. Sok bosszúságot megszüntet, melyet a kóbor, vagy a mások telkén járó gazdás macskák okozhatnak. Én a nem macskatartóknak is javaslom a környezetükben lévő kóbor állatok ivartalanítását, hiszen, ha nem szabunk gátat a szaporodásuknak, ahol egy-két macska van, ott előbb-utóbb lesz több is. Gyakran a korábban egyáltalán nem macskabarát emberek megszeretik a pártfogásukba vett állatot, rájönnek, hogy a sok előítélet és negatívum ami a macskákról terjed, egyáltalán nem igaz. Nagyon fontos az is, hogy az ivartalanítással megelőzhetjük az ivarszervekkel kapcsolatos gyulladásos és daganatos megbetegedéseket. Még mindig sokan használják az állatokon az embereknek adható fogamzásgátlót. Ettől a hatalmas mennyiségű hormontól, amely teljesen felborítja az állat nemi működését, valóban nem születnek kölykök, de az állat méhe megbetegszik, gennyes méhgyulladás, emlőelváltozás alakulhat ki. Ezek a macskák olyan súlyos állapotba kerülnek, hogy ha nem kerülnek időben gyógykezelésre, műtétre, akkor már nem lehet segíteni rajtuk – hangsúlyozta a doktornő.

Veszteség-e az állatnak?

Arra is kitért, hogy gyakran a férfiak ellenzik állatuk ivartalanítását, azt képzelve, hogy valamilyen örömforrást vesznek el az állattól.

– Ez teljesen téves, az állatoknak ez pusztán fajfenntartó ösztön, örömforrás nélkül, leginkább kellemetlen a nősténynek, a kandúroknak sem jelent boldogságot, leginkább csak verekedést. A macska nem vadállat, szüksége van az emberre, s mivel háziállatról beszélünk, az ivartalanítás nem beavatkozás a természetbe. A kételkedő gazdiknak mindig elmagyarázom, hogy az együttélés is könnyebb egy ivartalanított állattal, nincs a hetekig tartó ivarzás, annak minden kellemetlen tünetével, a kandúrok kevésbé agresszívak, sokkal játékosabbak, ragaszkodóbbak az állatok a gazdához. Jobban figyelnek az emberre, a viselkedésükre tehát pozitív hatással van – sorolta dr. Fejér Barnáné dr. Varga Éva. Elmondta, úgy látja az emberek egyre felelőségteljesebben gondolkodnak, a kóbor állományból elkószált kiscicákat, ha megtalálják, gondozásukba veszik. Felismerik, hogy ezek az állatok csapzottak, váladékozik a szemük, folyik az orruk, megy a hasuk, tehát betegek, és egyre hamarabb fordulnak velük orvoshoz, még mielőtt maradandó károsodást szenvednének.

– Fontos lenne, hogy ne kerüljenek vissza az utcára azok a példányok akik a macska AIDS, azaz a FIV vírus és a macska leukózis vagy a FIP vírusának, egyéb kórokozók, esetleg többnek is hordozói. Ők ugyanis ellátás nélkül hamar elpusztulnak és ha ivarosak, ha nem, akkor tovább is terjesztik a betegséget – zárta a doktornő.