A járdafelújítási program már tavaly is sikeres volt

Korábban már beszámoltunk arról, hogy átfogó járdafelújítási programba fogott az önkormányzat tavaly is. Míg a 2022-es évben a Móricz Zsigmond, Árpád, Nagyváradi, Faiskola utca két szakasza illetve a Hell Miksa, Csokonai, Türk Frigyes, Vallon, Rákóczi és Mátyás király, Gólya, Vadrózsa, Felvégi, és Sertekapu utca néhány szakaszán fejeződtek be a munkálatok. 2023-ban megújultak a Kisasszony, a Sóház, Gárdonyi, Mátyás király, Kolozsvári, Madách, Hell Miksa, Napsugár utcák egyes szakaszai Rákóczi utcai kemping bejáró és Eger-patak híd közötti szakasza. Továbbá az Olasz utcai híd előtti és utáni szakasz, Töviskes tér benzinkút bejáró melletti szakasz, Kertész és Attila utcák egy-egy szakasza, Kisvölgy utca egy szakasza a Hősök utcától indulva, a Rákóczi utca nyugati oldal Eger-patak híd utáni szakasza. A beruházások az év végéhez közeledve és a hűvösebb idő ellenére sem álltak meg, jelenleg is munkálatok folynak a Sertekapu utca alsó, Vörösmarty utca 54. számú társasház mellett illetve a Sertekapu utca a Tizeshonvéd és Hatvanasezred utca között, a Kisfaludy utca végén, valamint a Malomárok utcában. Majd 2024 elején a tervek szerint újabb felújítás kezdődik a Vécsey Sándor utca 19. házszámtól indulva 160 méter hosszan és a Gárdonyi-ház alatti járdaszakaszon a vár irányába vezető lépcsővel.