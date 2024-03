– Az önkormányzat és a Rádi Pékség összefogásával megújul a Tímár utcai park és játszótér – jelentette be Farkas Attila alpolgármester csütörtök délután a helyszínen. Aznap telepítették az új eszközt, melyet a cég adományozott a városnak.

Új játékokat kapott a Tímár utcai játszótér

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

– A 2 millió forint értékű felajánlást még tavaly tette a cég, s a telepítésről is gondoskodtak, ma került a helyére az EU-szabvány eszköz. Nem csak a helyi iparűzési adó révén segítik a város fejlődését, de időről-időre társadalmi felelősséget is vállalnak. Jó a kapcsolatunk a céggel, ha tehetik segítenek, így volt ez a koronavírus járvány kezdetekor is. Akkor péktermékekkel járultak hozzá a szociális és egészségügyi szektor dolgozóinak munkájához. Tavaly hátrányos helyzetű családoknak ajánlottak fel péktermékeket. Segítenek ma a parkrendezésben is, megújulnak a padok illetve a kisméretű focikapuk is a parkban. Ebben a társasházak lakói illetve az Eger a Hobbink csoport is segít – mondta az alpolgármester.