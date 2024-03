Dr, Ternyák Csaba köszöntőjében arra hívta fel a figyelmet, hogy további feladatok állnak még előttük. Az érsek azt is megemlítette, hogy a füzesabonyi átadást megelőzően, ugyanezen a napon a jászságban is átadtak már egy katolikus óvodát.

Az ünnepség további részében az érsek megáldotta a frissen avatott óvoda összes helyiségét, majd a résztvevők átvonultak a művelődési központba, ahol dr. Pajtók Gábor, a térség országgyűlési képviselője mondott beszédet.

A képviselő – az Alaptörvényünk azon passzusát idézve, ami az egyház nemzetmegtartó erejét rögzíti – emlékeztetett arra, hogy éppen tíz esztendeje annak, hogy a városban működő, Széchenyi István nevét viselő iskola fenntartását átvette az Egri Főegyházmegye, tágabb értelemben a katolikus egyház.

Dr. Pajtók Gábor beszédében felhívta a figyelmet arra is, hogy egy közelmúltban készült reprezentatív felmérés alapján az egyházaknak a közfeladatok ellátásában betöltött szerepét nagyon nagy közbizalom övezi.