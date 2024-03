Március 15-től lehet vonaton vinni a kerékpárokat a Tisza-tavi vonatokon. A MÁV szerint a Kál-Kápolna – Kisköre – Abádszalók – Kisújszállás járatokon a menetrendben kerékpár piktogrammal megjelölt vonatokon március 15-től november 3-ig közlekednek speciálisan kerékpárszállításra kialakított járművek. Jellemzően 3 óránként személyvonat közlekedik a vonalon, csúcsidőben plusz járatokkal. Kál-Kápolnáig Budapest-Keletiből és Egerből az Agria InterRégió vonatokkal lehet utazni, ahol csatlakozást biztosítanak, míg Kisújszállás Budapest-Nyugati és Debrecen felől a Cívis InterRégió vonatokkal érhető el, a csatlakozás itt is biztosított. A Kál-Kápolna felé közlekedő kerékpárszállító vasúti kocsikkal rendelkező vonatok többsége Kiskörén 54 percet tartózkodik, ezért érdemes Abádszalók és Kisköre-Tiszahíd helyett itt felszállni, elkerülendő a hosszas várakozást. A sima Bzmotokon kocsinként 2, vonatonként 2-4 kerékpár szállítható, míg a regionális kerékpárszállító kocsin, a poggyászteres BDzx kocsin 16 kerékpár vihető. Kerékpárszállítás a VOLÁNBUSZ távolsági járatain is lehetséges 2024. március 29. és október 27. között, korlátozott számban Budapest és egyes Tisza-tavi célállomások között.

Kerékpárszállító vasúti kocsik sebesvonaton, InterRégión

A Budapest-Keleti/)Eger – Füzesabony – Poroszló – Tiszafüred – Hortobágy – Balmazújváros – Debrecen vonalon is lehet biciklit vinni, itt is a menetrendben a kerékpár piktogrammot kell figyelni, azokon van speciális kocsi (Pakli kocsi), amelyekre 26-40 kerékpár is fölfér. A jelöletlen járatokon a motorvonat és a mellékkocsik előterében két-két bicaj szállítható.

A Tisza-tó sebesvonat március 15-től hétvégi napokon, május 21-től naponta közlekedik a Budapest-Keleti–Gödöllő–Hatvan–Füzesabony–Poroszló–Tiszafüred–Hortobágy–Balmazújváros útvonalon. Az InterRégió vonatok kétóránként indulnak Egerből Debrecenbe, Füzesabonyban csatlakozás van a Budapest felől érkező Tokaj InterCity vonatokhoz.