– Ilyenkor mi is végigjárjuk a keresztutat a Krisztussal, a megváltónkkal. Ő adjon nekünk kegyelmet és erőt. Mindannyian keresztutat járunk. Mind fohászkodunk a békéért. Tudjuk azt, hogy sajnos nincs a világban béke, az emberek háborúskodnak, ölik egymást. Éppen azért a fontos, hogy a szívünkben béke legyen, egymást tudjuk szeretni, egymásért tudjunk áldozatot hozni. Kapjunk erőt Jézus Krisztustól, aki vállalta önként a kereszthalált, hogy megváltson bennünket a bűntől, kibékítsen bennünket az Atyával, hogy el tudjunk jutni az örök boldogságra. Éppen ezért fontos számunkra, hogy mi is szeretettel járjuk végig a keresztutat. A háború közepette lépjünk oda a másik emberhez imával, böjttel, keresztúttal. Ezeket ajánljuk föl, hogy a háború szűnjék meg, a szívünkben legyen mindig béke, és más emberek szívében is a béke uralkodjék. Minden nap odaadjuk magunkat, és áldozatot hozunk, hogy más emberekért tudjunk jót tenni. Erre hív bennünket is Jézus, hiszen ő is mindig a jót tette, mindig gyógyította a betegeket, segítette a szenvedőket, és azt akarta, hogy boldogság és öröm legyen a világban. Nagyon fontos, hogy ezt a boldogságot és örömet meg tudjuk valósítani – fogalmazott portálunknak már korábban Iváncsy Balázs.