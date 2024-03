Márciusban enged a jég szorítása, élettel telik a fagyos éjek halk csendje, kibújnak az első virágok fehérben és zöldben, jobb kedvre derít a rügyfakadás. Csodás változó, kicsit szeles, esős-napos, néha pulcsis, máskor nagykabátos hónap a tavasz eleje. Már érződik a tavasz illata, mint az élet ígérete, ahogy elillan a tél utolsó lehelete.

Márciussal megérkezik a jókedv és az energia, a hosszabb séták szezonja és a meleg kuckók helyett elkezdünk visszavágyni a természetbe, ölünkben a napfénnyel. Ilyenkor térnek haza az afrikai vándorok, madárhangon énekel a hajnal, új dallamot ír a patak csobogása, simogatja a földet a napfény. A természet új köntösbe öltözik, így érkezik a tavasz: lassan, de biztosan tolja félre a tél fátylát a márciusi szél, mint egy hűsítő orvosság, a nap melegével a tavasz színeit festi a kikelet világ szívébe.

A hóvirág engem arra emlékeztet, hogy a megújulás mindig hoz valami szépet. Ha kimegyünk a természetbe, a zöldülő tájjal a mi szívünkben is kicsírázhat a remény, hidat emelve a tél és a tavasz közé.

Ahogy a nap egyre magasabbra kúszik az égen, a világosság győz, a sötétség pedig visszahúzódik. A remény hajnalán, a téli álom lassan elillan, a tavasz első sugarai életre keltenek minden föld mélyén szunnyadó apró ­magot.

Arra gondolok, hogy a kikelettel érkeztek mindig a nagy dolgok, hiszen ilyenkor érződik a remény a tavaszi szellőben, finoman simogatja az arcot és azt suttogja, hogy újra itt az idő, az új kezdet. A madarak csicsergése betölti a levegőt, és a világ újra színes lesz. A remény és a tavasz együtt járnak, kéz a kézben, mint két örök táncos a természet végtelen bálján.

A remény nem ismer akadályt, nem fél a holnaptól, hisz tudja, hogy a tavasz minden évben eljön, hogy új életet leheljen a világba. És mi, emberek, hálás szívvel fogadjuk ezt a csodát, mely minden évben megmutatja: a remény sosem hagy el, csak átalakul, és új formát ölt, akár a tavasz minden új virágában. Ez az üzenete minden tavasznak, ezért hát ha most nem is sikerül és eltelik egy újabb év, tudjuk, utána új tavasz jön és újra jön vele a változás szele is.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)