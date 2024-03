Péntek

Eger

Március 15-e alkalmából több programot is szerveznek Egerben. Délelőtt tíz órától szentmise veszi kezdetét a Bazilikában, majd 11 óra 20 perckor koszorúzási ünnepséget rendeznek a Petőfi szobornál. Az ünnepi műsort az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium diákjai adják elő, beszédet mond Mirkóczki Ádám polgármester.

Számos programot rendeznek Hevesben a nemzeti ünnep alkalmából

Ráadás nappal folytatódik az Éjszaka az Agria Moziban. Ezalatt 1 jegy áráért több filmet is láthatunk.

Lovas huszárokkal, hagyományőrzőkkel, kézműves foglalkozásokkal és családi rejtvényfejtéssel készülnek a március 15-17-e közötti ünnepi hosszú hétvégére az egri várban. Március 15-én a Dobó István Vármúzeum, a Ziffer Sándor Galéria és Gárdonyi Géza emlékház is ingyenesen látogatható.

Pénteken a Csillagvizsgáló alapprogramjai ingyenesek. A hétvégén, március 16 és 17-én a kiemelt programok az aznapra megváltott Csillagvizsgálóba szóló jegyekkel vehetőek igénybe, így akár egy belépővel mind a három kísérleti bemutatónak részesei lehetünk. A fogadószinten Fizikai foglalkoztató várja a kísérletezni vágyókat, valamint egy ismeretterjesztő planetáriumi időszaki kiállítás is a “Csillagok, naprendszerek születés és életútja” címmel lesz megtekinthető.

Bertalan és Barnabás, Velem mindig történik valami, A lemez két oldala, Ha én felnőtt volnék. Valószínűleg mindenkinek ismerősek ezek a könyvcímek, és mindegyikről Janikovszky Éva jut eszünkbe. A Bródy Sándor Könyvtár szeretettel várja a kicsiket és nagyokat egyaránt a Janikovszky Éva-emlékkiállításra, mely március 4-től március 28-ig látogatható a központi könyvtár földszinti fogadóterében.

175 éves a magyar honvédség címmel nyílt időszaki tablókiállítás az egri vár Déli fogadóépületében. A védelmi bizottság installációit a Vármúzeum egri vonatkozású műtárgyakkal egészíti ki. A tárlat kiemelten foglalkozik a Honvédség megalakulásával és az 1848–49-es szabadságharc eseményeivel, de bemutatja azt is, milyen szerepe volt az egri várnak a hadtörténelmünk alakulásában. Az iskolások számára múzeumpedagógiai foglalkozásokkal egészíti ki a kiállítást az egri vár. A tárlatot március 13-án, szerdán nyitották meg, és október végéig lesz megtekinthető.

Gyöngyös A nemzeti ünnep alkalmából Gyöngyösön is programokkal készülnek.

Hatvanban sem marad el a megemlékezés március 15-én.

Füzesabonyi megemlékezés részletei:

Szombat

Nagyvisnyó Szombaton rendezik a kolbásztöltő versenyt. A 9 órai megnyitót követően a gyerekek kipróbálhatják a fafaragást Tóth Lóránt segítségével, 16 órakor pedig zenél a No More Theory. Az elkészült kolbászokat meg lehet kóstolni, és lesz süteményverseny is. Napközben az Erdei Banda muzsikál.

Eger Az Alvin és a Mókusok zenekar Egerbe, a Broadway Monkeyba látogat.

Új helyen folytatja működését az Agria Park Galéria. A földszinten, a New Yorker mellett, a volt Douglas helyén várja a látogatókat, ahol ünnepélyes Galéria Megnyitóval és egy újabb kiállítással készülnek. Az "összetARTozás" című kiállítás megnyitója és a Galéria ünnepélyes átadása március 16-án 17 órakor lesz.

Gyöngyös Ruhabörzét tartanak a Mátra Művelődési Központban szombaton reggel kilenc órától.

Szihalom Este hét órától jótékonysági bált rendeznek Szihalmon, a Magyar Tár-Házban.

Vasárnap

Eger Újra országos régiségvásárt rendeznek Egerben a Bazilika mögött, a Buszpályaudvar mellett és a DOMUS-parkolóban reggel hat órától délután négy óráig.

Gyöngyössolymos 16 órától kopjafát állítanak a Bem téren az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére. Ezt követően, 17 órától balladaest veszi kezdetét a Gárdonyi Géza Művelődési Házban.