Korán beköszöntött a tavasz Hevesben is. Februárban az átlagosnál jóval magasabb volt a napi átlaghőmérséklet az előző évekhez képest. Ennek következménye, hogy gyorsan megindult a vegetáció, s a kertekben sok helyen már most virágba borultak a gyümölcsfák. Az előző években is rengeteg termés veszett oda a koratavaszi fagyok miatt. Épp ezért megnéztük, mit hetünk a fagykárok ellen. A 0 és 2 Celsius-fok közötti hőmérséklet nem okoz akkora pusztítást, ám ha ennél is hidegebb van, van okunk félni. A naptárba pillantva és több időjárási előrejelzést is összevetve arra jutottunk, hogy a héten csütörtökön és pénteken hajnalban számíthatunk komolyabb fagyokra.

Jobb időben megelőzni a károkat! Óvjunk növényeinket a koratavaszi fagyoktól

Forrás: Löffler Péter/Dunántúli Napló

Bevált tippeket az agrarszektor.hu oldalon találtunk. Mutatjuk.

Öntözd meg a talajt!

Bár elsőre ellentmondásosnak tűnhet, de a talaj nedvesen tartása segíthet megvédeni a növényeket a hidegtől. A nedves talajnak szigetelő hatása van, ami aztán éjszaka hőt sugároz felfelé. Ha az öntözés mellett döntünk, akkor mindenképpen délben tegyük, amikor már valamelyest melegebb az idő.