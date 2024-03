Sikeresen indította el az alsó tagozatos diákjai számára a Közlekedjünk Együtt, Vigyázzunk Egymásra! (KEVE) programot az idei tanévben a Gyöngyösoroszi Árpád Fejedelem Általános Iskola, tájékoztatta portálunkat Pásztor Ferenc igazgató. Mint elmondta, a program szerves része a tavaszi Közlekedésbiztonsági nap is, amelyre a napokban került sor az iskolában. A KEVE program az intézményben a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívására, a Gyöngyösi Rendőrkapitányság támogatásával valósul meg, Luzsi István r. alezredes patronálásával és Hajdú Csaba r. főtörzsőrmester, körzeti megbízott segítségével, tette hozzá az igazgató.

Közlekedésbiztonsági nap a gyöngyösoroszi iskolában

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

– Gyermekeink akár gyalog, akár kerékpárral vesznek részt a forgalomban, szerves részei a közlekedésnek. Bennük minél fiatalabb korban ki kell alakítanunk azokat a szokásokat, valamint döntési és magatartási készségeket, amelyek hozzásegítik őket a közlekedésben való részvételük kockázatának csökkentéséhez. Sajnos, több évvel ezelőtt a településünkön tragikus kimenetelű gázolás történt, így még komolyabban kell vennünk ezt a feladatot. A biztonságos közlekedés egyik alapfeltétele, hogy a gyalogosok, a járművek utasai és vezetői egyaránt ismerjék a közlekedés rájuk vonatkozó szabályait, továbbá képesek legyenek ezeket alkalmazni, valamint szándékukban álljon azok tiszteletben tartása is. Az elemző rendőrségi statisztikából látjuk, hogy a legveszélyeztetettebb az általános iskolás korosztály. Az összes gyermekbalesetnek több mint kétharmadát okozzák ilyen idős gyerekek gyalogosként, amikor váratlanul lépnek az úttestre, vagy szabálytalanul, tiltott helyen kelnek át az úttesten. A gyermekek által okozott balesetek másik nagy csoportját a kerékpáros balesetek alkotják. Amikor egy gyermek védett helyen kerékpározik, kisebb az esélye, hogy baleset éri, bár az egyszerűnek tűnő esések is komoly sérüléseket okozhatnak. A közúti közlekedés pedig egyértelműen a speciális, veszélyes üzem kategóriába tartozik. Nem véletlen, hogy a Nemzeti Alaptanterv is kiemelten fontos feladatként kezeli a tanulók közlekedésre való felkészítését – részletezte Pásztor Ferenc.