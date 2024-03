– Az aradiak szülőházaihoz nem volt kegyes a sors, egyrészt sok volt eleve külföldön, illetve Trianon után is sok került országhatáron kívülre. Magyarországon összesen három van, Lenkeyé Egerben, Török Ignácé Gödöllőn és Kazinczy Lajosé Széphalmon. A legtöbb helyen csak egy tábla hirdeti az egykori épületet. Magyarországon tele vagyunk olyan emlékhelyekkel, amelyek nem valódi emlékhelyek, hanem azok hűlt helyei – ismertette. A történész arról is beszélt, hogy Egerben a kápolnai csata után népfelkelés volt, s Eger illetve Komárom nem csak Lenkey János, hanem a forradalom számára is fontos helyek voltak. Méltatta Lenkey érdemeit, megemlítette: Petőfi elismerően verset írt róla, Jókai Mór elbeszélést, Fekete Sándor pedig drámát, illetve film is készült tetteiről.

– Az aradiak közül a legnyomorúságosabb sors jutott neki – húzta alá a történész.