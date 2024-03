Érzelmektől sem mentes, rendkívüli nyílt tanácskozást tartott csütörtökön a kisváros képviselő-testülete. A középpontban a Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tervezett átszervezésének a véleményezése állt. A Hatvani Tankerületi Központ ugyanis azzal kereste meg az önkormányzatot, hogy fenntartóként kezdeményezik, miszerint a helyi művészetoktatás a jövőben a hatvani Kocsis Albert Zeneiskola telephelyeként működjön.

Kérdésekre válaszolva a Kókainé Burján Ágnes, a Tankerület szakmai vezetője azt mondta: a lépésnek az egyik oka, hogy a csökkenő gyermeklétszámból adódó helyzetet egy szakmai vezetés a jelzett formában jobban tudná menedzselni, amint az a nagyrédei példa immár három esztendeje pozitívan igazolja. A tankerület részéről ez kezdeményezés már régóta érlelődött, a szakmai indokok mellett egyebek közt azért is, mert a zenetanárokat nehéz „bevonzani” – tette hozzá. Bakosné Veres Andrea, a Hunyadi igazgatója közölte: az elképzelést a szülők és a diákok nagy része támogatta, míg a nevelőtestületet megosztotta a tervezet.

A képviselő viszont másképpen vélekedtek. Többen is szót kértek, s kivétel nélkül fenntartásokat fogalmaztak meg a fentiek kapcsán. Víg Zoltán polgármester szerint az önkormányzat mindig támogatta a helyi zenei képzést – olykor jelentős áldozatok árán is –, most viszont úgy látja, hogy a döntés visszafejlődéshez vezetne. Úgy vélekedett, a város érdeke, hogy legyen zeneiskolája, s ezt a fenntartónak is figyelembe kellene vennie.

Juhász Szilárd, az oktatási bizottság elnöke úgy fogalmazott: tény, hogy a korábbiaknál kisebb a gyereklétszám, ezért arra kellene törekedni, hogy ez a trend megváltozzon. Ezt pedig szerinte a helyi szakmai munka fejlesztésével lehet orvosolni. Kérte, hogy a fenntartó tegyen meg mindent ennek érdekében, különben attól lehet tartani, hogy az egyik telephelyet bezárják.

Zárásként Kókainé Burján Ágnes közölte, hogy a végső szót nem a Tankerület, hanem a minisztérium mondja ki, várhatóan május végén. Ha a tervezetet a tárca támogatja, szeptemberben már a Kocsis Albert Zeneiskola égisze alatt indul a tanév.

A képviselő-testület egyhangúlag úgy foglalt állást, hogy nem támogatják az átszervezést.