Egyebek közt döntés született arról, hogy a város eladja a mátravidéki erőműi horgásztanyát 6,7 millió forintért a Mátravidéki Erőműi Horgász Egyesületnek. Korábban az önkormányzat vezetése 15 évre szóló, 2028 január elsején lejáró használati jogot biztosított az egyesületnek, elővásárlási joggal. Tavaly év végén az egyesület elnökétől kérelem érkezett a polgármesteri hivatalba, miszerint megvásárolnák az ingatlant, s vállalnák az értékbecslés költségeit is. Utóbbiban szerepel a 6,7 milliós vételár. A testület úgy határozott, hogy eladja a horgászegyesületnek a 1456 négyzetméteres ingatlant.

Egy másik önkormányzati tulajdon értékesítéséről is határozott a városvezetés. Az ugyancsak a mátravidéki erőműi tónál lévő faházat 2,4 millióért eladják a Magyar Villamos Művek (MVM) Zrt. -nek. Az indoklás szerint ezzel rendeznék a tulajdonviszonyokat is, mivel a földterület egyébként is az MVM tulajdona, és a „felépítmény osztja az altalaj jogi sorsát”.

Elhangzott az is, hogy a település külterületén napelempark épülhet, ha nem is a közeljövőben, de előreláthatólag az évtized végén. Ehhez szükség volt az önkormányzat előzetes hozzájárulására. Kiderült továbbá az is, hogy megoldódik a Szabadság téri, még tavaly átadott elektromos autótöltő kérdése, mivel sikerült üzemeltetőt találni, így akár heteken belül használható lesz a terminál.