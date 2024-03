– Öten-hatan vettünk részt 2020. februárjában Túrkevén a szervezetté alakulást előkészítő összejövetelen, ám a további lépéseket a pandémia megakadályozta. A háttérben azért megmaradtak a közös munkálkodások. Ennek is köszönhetően tavaly az MME kiírt egy madárbarát települési programot, amelyre lehetett pályázni. Ezek elbírálásában már részt vettünk, de még mint MME-tag magánszemélyek. Végül az idei alakuló ülésre a már annak idején Túrkevén is megjelentek kaptak meghívást. Közben persze, mindannyian beszéltünk ismerősi körünkben a tervünkről, de így is nagy meglepetésünkre 28 önkormányzat képviselője jelent meg a megalakulás napján. Markaz is részben így került az alapító tagok közé. Távlati terveket is meghatároztunk. Komoly természetvédelmi törekvéseket fogalmaztunk meg települési szinten. Ezek olyan projektek lesznek a jövőben, amelyek segítenek az önkormányzatoknak a saját természetvédelmi rendeleteik, határozataik megalkotásában, a településük madárbaráttá tételében a fecskevédelemtől a biológiai szúnyogirtásig terjedő széles skálán. Ezeket az elképzeléseket szakelőadások révén a községekben be kívánjuk mutatni iskolák, óvodák, intézmények bevonásával, a nemzeti parkokkal való kapcsolattartás mellett – részletezte Kazsu Attila.

Holló László elmondta portálunknak, hogy mindig is fontos volt számára a környezetvédelem, kiemelten otthona, Markaz környékén.

– Hiszem, hogy cselekednünk kell, és nem holnap, vagy a jövőben, hanem most! Fontosnak tartom gyermekeinket környezettudatosan nevelni, és mi magunknak is így élni. A Természettudományi Múzeumban március 14-én olyan, települések közötti összefogást élhettünk meg, ahol megtapasztalhattuk, nem csak nekünk fontos a természet védelme, nem csak mi érezzük a klímaváltozás hatásait. Szemléletformáló programokkal készülünk, madárvédelmi projektekkel, melyekben a lakosság aktív részvételére is számítunk. Rendkívül szép helyen élünk, vigyázzunk rá közösen! – hangsúlyozta Holló László.

A Madárbarát Települések Országos Szövetsége alapító tagjai

Abasár, Balatongyörök, Baracs, Csopak, Érd, Gyenesdiás, Győr, Halimba, Kemeneshőgyész, Kispest, Kóspallag, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Markaz, Mezőberény, Nádasd, Nádudvar, Nógrádmarcal, Öcsöd, Petőfiszállás, Pilisborosjenő, Pomáz, Pusztaberki, Pusztaszer, Sárkeresztes, Szügy, Törökbálint, Túrkeve és Vöröstó.