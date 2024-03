A beszámoló szerint Gyöngyös közigazgatási területén 2023-ban a GYHTP avatkozott be legtöbbször, de segítségnyújtás céljából több alkalommal a hatvani és a hevesi egységeket is riasztották.

– Az elmúlt évben a tűzesetek száma a 2022. évi adattal megegyező, műszaki mentések csekély mértékben csökkentek, a téves jelzések számai növekvő tendenciát mutatnak. A tűzesetek nagysága, bonyolultsága is csökkent, egyre kisebb számban voltak jellemzőek a jelentős káresemények. Az esetek 90 százalékában egy gépjárműfecskendő is elég volt a tűzesetek felszámolásához. A tűzesetek számának alakulását az emberi tényezőkön túl az időjárás is befolyásolja. Száraz tavasz és nyár esetén megemelkedik a szabadtéri tűzesetek száma: azok tavaly megközelítően minden második esetben szabad területen keletkeztek, azonban előfordultak lakóingatlanokban és gépjárművekben is. A kéménytűzzel és a szén-monoxid-mérgezéssel kapcsolatos káresetek száma jellemzően ősszel és télen növekszik. Műszaki mentéseket fakidőlés, viharkárok és közlekedési, közúti balesetek miatt végeztek a tűzoltók – olvasható a beszámolóban.

A beszámolóból megtudhatjuk, hogy a GYHTP elsődleges működési területe 2023-ban nem változott. Jelenleg 48 település védelmét látja el, ebből 29-re a gyöngyösi, 19-re a hevesi egység vonul elsődlegesen. A GYHTP működési területén két önkormányzati tűzoltóság rendelkezik műveleti körzettel, ami azt jelenti, hogy a 48 településből háromra – Tiszanána, Kisköre, Kömlő – a Tiszanánai Önkormányzati Tűzoltóság, négyre – Vámosgyörk, Erk, Tarnaörs, Visznek – pedig a Jászárokszállási Önkormányzati Tűzoltóság vonul, és hajt végre ott önállóan feladatokat.