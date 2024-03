– Örömmel mutatom be Molnár Tibort, a Felsőváros keleti felének képviselőjelöltjét – írta közösségi oldalán Vágner Ákos a Fidesz egri polgármesterjelöltje. Mint írja, Molnár Tibornak szívügye a városrész, hiszen ott van az otthona, így nap mint nap látja azokat a problémákat, amelyekkel a felsővárosiak szembesülnek.

– Jócskán van ilyen, s ha bizalmat kap önöktől, tőletek, azért fog dolgozni, hogy ezeket megoldja. Tibor azt vallja: a felsővárosiak is megérdemelik, hogy egy tiszta és rendezett környezetben éljenek. Többek közt jó minőségű utak és járdák kellenek, térfigyelő kamerarendszert kell telepíteni, rendbe kell tenni a közvilágítást, s a régóta hányatott sorsú kispiacnak is vissza kell nyernie végre valódi funkcióját. A szemét- és fűtengert is meg kell szüntetni, egyiknek sincs helye a városban, így a Cseboxban sem! Tegyük rendbe együtt a Felsővárost! – írta Vágner Ákos.

Molnár Tibor hivatalos Facebook-oldalán korábban azt írta, legkevésbé sem családbarát a Felsőváros.

„Járdafelújítás a Kallómalom és Malomárok utcák találkozásánál Mirkóczki-módra. Bármerre járunk Egerben, egy dolog jól látszik, hogy a városnak nincs gazdája. Szeméthegyek, növekvő bűnözés, borzasztó állapotú utak és járdák. Ugye Ön sem egy ilyen Egerben szeretne élni? – írta.

Dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő azt írta a jelöltről, úgy gondolja, a felsővárosiak is megérdemelik, hogy egy tiszta és rendezett környezetben éljenek.