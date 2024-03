A leveleket egész évben szedhetjük, de a legjobb ízűek tavasszal. A gyökeret ősztől tavaszig, a bimbót és a virágzatot akkor szedhetjük, amikor megjelennek. Gyakori gyomfaj, ha tiszta helyen találjuk, akkor szabad gyűjteni. A halványított pitypang "készítése" is ismert. Ez annyit jelent, hogy a pitypangtöveket gyűjtés előtt fénytől elzárják, letakarják, ettől zöld színük halványul, és kesernyés ízük is mérséklődik. Van, ahol a halványított levélzöldséget piacokon is árulják.

Nyersen és főzve is ehető minden része. Ha keserű, akkor hideg vízben áztatással mérsékelhető a keserű íz. A leveleket leginkább salátaként ehetjük, főzve kisebb mennyiségben, inkább mással keverve. Bimbói is zöldségként ehetők vagy ecetes-sós kapriszerű savanyúságot is készíthetünk belőlük. Szétbontott virágzata, sárga virágocskái is tehetők salátába, fűszervajba, utóbbit szép sárgára színezik. Szirupot, zselét is lehet készíteni a virágok főzésével és áztatásával, de nincs jellegzetes íze, fűszerezni kell. A gyökér ehető, de keserű, áztatni kell. Megszárítva, darabolva, megpörkölve, megdarálva kávépótlóként vagy teaszerűen főzve is meg lehet kóstolni.