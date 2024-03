Fontos tudni, hogy a két napijegy között van egy jelentős különbség: a 24 órás jegy országos változatával a helyjegyköteles vonatokon is lehet utazni (természetesen csak külön megváltott helyjegy birtokában), a Vármegye24 napijeggyel azonban erre nincs lehetőség. Vármegyei napijeggyel csak olyan vonatokon lehet utazni, amelyekre nem kell helyjegy.

Ezek a napijegyek kizárólag a helyközi közlekedésben (vonatok, hévek, kék és sárga volánbuszok teljes vonalán) vehetők igénybe, így például a BKK járatain nem érvényesek. Budapesten belüli utazás esetén azonban mindkét napijegy érvényes még az InterCity vonatokra is – ráadásul ebben a kivételes helyzetben helyjegy váltása nélkül.

Az új napijegyeket és a kedvezményes díjtermékeket legegyszerűbben a MÁV appon vásárolhatod meg, ehhez leghamarabb március 1-jén frissíteni kell az alkalmazást.

keretbe: Így érinti a változás a kerékpárral utazókat

A hovege.hu oldalon arra is felhívták a figyelmet, hogy a kerékpárral együtt utazó, vasúti ingázók esetében is változás várható. Az eddigi rendszerben távolság függően lehetett kerékpár jegyet váltani, az új tervezetben azonban az szerepelt, hogy egységes árú jegyet és bérletet vezet be a MÁV. Ez a gyakorlatban azt jelentette volna, hogy az is 500 forintos kerékpárjegyet vált, aki csak egy megállót megy és az is, aki két megyét utazik át. Tehát, aki rövidebb távon szállított volna kerékpárt, az az új rendszerben 5-7-szeres áron tehette volna mindezt. A kerékpár ország bérletet 9450 forintra tervezték egységesen. A Magyar Kerékpárosklub nyílt levelet írt a MÁV-nak, amelyben kifejezte aggályait azzal kapcsolatban, hogy a magas jegy- és bérletárak elűzik az eddig vasúttal, kerékpárjukkal együtt közlekedőket. Erre reagálva a MÁV Start közleményében az alábbiakat reagálta: “A felmerült aggályok miatt nyitottak vagyunk a kerékpáros országbérlet árának módosítására 4950 forintra, azt március 1-jétől a Megrendelő ÉKM-mel egyeztetve így alkalmazzuk.”

A témával kapcsolatos minden fontos tudnivalót megtalálunk a MÁV-VOLÁN-csoport tájékoztató oldalán, az www.ujtarifa.hu címen.