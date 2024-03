Továbbra is töretlen a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) népszerűsége a felsőoktatási felvételin a nyilvánosságra hozott felsőoktatási jelentkezési adatok alapján. A részletekről Nagy Réka, a MATE gyöngyösi Károly Róbert Campus kommunikációs munkatársa tájékoztatta portálunkat.

– A campusunkon meghirdetett képzésekre összesen közel 1050 jelentkezés érkezett, közülük 294 főnél került első helyre valamelyik gyöngyösi képzés. A Károly Róbert Campuson a jelentkezési adatok alapján a gyógy- és fűszernövények felsőoktatási szakképzés a legnagyobb népszerűségnek örvend, immár ötödik éve. Szeptemberben a Gyöngyösre jelentkező hallgatók közül 60-an – első helyes jelentkezéssel – mindenképpen ezen a szakon szeretnék megkezdeni tanulmányaikat. Összesen azonban kétszer ennyi jelentkezés érkezett csak erre az egy szakra. Az agrártudományi képzéseink közül népszerű volt még a mezőgazdasági felsőoktatási szakképzés 60 jelentkezéssel, és a gazdaság- és vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzés is, amit 40 jelentkező választott. Idén is keresettek voltak a gazdaságtudományi képzéseink. A gazdálkodási és menedzsment, a kereskedelem és marketing, valamint a pénzügy és számvitel hármasfogata 104 első helyes, összesen pedig több mint 422 jelentkezést hozott – részletezte Nagy Réka.

A gyöngyösi campus kommunikációs munkatársa arról is beszélt, hogy sokévnyi kihagyás után a Károly Róbert Campus tavaly ismét hirdethetett emberi erőforrások alapképzési szakot, amelyre a tavalyi évhez hasonlóan ezúttal is több mint 52 jelentkezés érkezett.

– A MATE szakkínálatában egyedinek számító informatikai képzéseinkre – programtervező informatikus és gazdaságinformatikus – 51 első helyes jelentkezés futott be. A mesterképzési szakjaink – vállalkozásfejlesztés, vezetés és szervezés, vidékfejlesztési agrármérnöki – levelező munkarendben voltak népszerűek. A gyöngyösi campus által meghirdetett agrártudományi képzésekre összesen 261, gazdaságtudományi szakra 570, informatikai képzésre pedig 217 jelentkezést adtak be. A gyöngyösi campusra jelentkezők többsége idén is levelező munkarendben kezdené meg tanulmányait – foglalta össze Nagy Réka.