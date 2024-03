Mint mondta, szokás szerint élményállomások lesznek, szám szerint 26, ennek részletei a rendezvény weboldalán megtalálhatók. Ezekből, életkornak megfelelően, 5-5 élménypontból álló másfél órás utakat állítanak össze a szervezők. Természetesen a többi helyszín megtekintésére is lesz ideje mindenkinek. Egyénileg is látogatható idén is az ÖKO Forradalom 14 óra után. A leendő standokon megismerhető lesz sok más mellett a K&V, a Heves Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara, a MATE, a Vamav, a Bosch, az EuroJet vagy például Tisza-tavi Ökocentrum, de a Pet Kupa szervezői is jönnek. A gyöngyösi Városom, szeretlek Egyesület a komposztálást mutatja be, ki lehet próbálni a Giant bringáit, és a Bolygó expo is megtekinthető lesz sok más érdekesség mellett.

Dr. Bujdosó Zoltán örömét fejezte ki, hogy a megrendezendő programok mintegy fele olyan emberekhez kapcsolódik, akik a gyöngyösi campuson végeztek.

– Nekünk két szempontból is nagyon fontos az ÖKO Forradalom rendezvényének helyet adni, és részt venni benne. A legfontosabb a környezeti nevelés, a fiataloknak szemléletmód, illetve tudásátadás. Másrészt, a campusunknak is egy jó lehetőség, hogy bemutathassuk a kutatási és oktatási programjainkat érthető, hétköznapi formában. Ennek érdekében 6 állomással készülünk az eseményre. Meglepetést is tartogatunk: mivel 2024-et írunk, a 2024. látogató ajándékcsomaggal lesz gazdagabb – foglalta össze dr. Bujdosó Zoltán.