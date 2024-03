Az alvásdeficit megbosszulja magát, az alvás idejével nem érdemes spórolni – szövegi le Miért alszunk? című könyvében a kutató, Matthew Walker. Állítja, hogy ősszel, amikor az óraátállítás megajándékoz minket egy órával, amit pihentető alvással tölthetünk, akkor másnap a szívroham gyakorisága csökken. Ellenben tavasszal, amikor az óraátállítás elrabol egy órát az éjszakai nyugalomból, akkor másnap a szívroham gyakoribb. Mindezt több millió kórházi jelentés összevetésével derítették ki a kutatók, az északi félteke adatait vizsgálva.

Átállítani gyerekjáték, de az egészségügyi következmények komolyak lehetnek Képen: a körmendi Móricz Gábor is előbbre tekeri az antik órát. Fotó: Szendi Péter SZP Vas Népe

„Ez a látszólag nevetségesen kis mennyiségű alváskimaradás is ijesztő mértékben megnöveli a másnapi szívrohamok számát" - szögezi le a kutató. Ugyancsak növekszik a balesetek száma, ami a tudós szerint azt bizonyítja, hogy az agy éppen annyira érzékeny az alvásmegvonás tényére, mint a szív. A közlekedési baleset veszélyes előidézője lehet ugyanis az úgynevezett mikroalvás, amikor az autóvezető a fáradtságtól pillanatokra elbóbiskol, a jármű pedig irányítás nélkül száguld, sokszor éppen az autópályán.

A legtöbb ember egyáltalán nem foglalkozik azzal, ha egy órával kevesebbet alszik – óraátállítás, valamilyen alvászavar vagy éppen a szórakozás miatt. A kutató szerint azonban ez minden, csak nem jelentéktelen apróság. A kialvatlanság ugyanis megbosszulja magát, szögezi le Matthew Walker.

Az egészséges alváshoz talán a legfontosabb, hogy tartsunk egy állandó napirendet, vagyis mindennap ugyanakkor feküdjünk le, és ugyanabban az időpontban keljünk fel. Ezt lehetőleg tartsuk meg hétvégén is. Tévhit ugyanis, hogy hétvégén be tudjuk pótolni a hét közben elveszett alvásidőt. Ezt a szabályosságot rúgja fel az óraátállítás, ezért is hat rosszul az emberre. A szervezet ugyanis mindig a megadott cirkadián ritmus szerint működik, és a legkisebb változásra is rosszul reagálhat.