A Hatvani Tankerületi Központ sajtóközleményében adta hírül, hogy pozitív változásokat hozott a Domoszlói III. András Általános Iskola, a Kisnánai Szent Imre Általános Iskola és a Markazi Várvölgye Általános Iskola összeolvadása. A három általános iskola a 2023/2024-es évben remekül működik együtt.

A Kisnánai Szent Imre Általános Iskola is beolvadt a domoszlói intézménybe. Az eredmény pozitív Archív fotó

– Habár sok izgalmat éltünk át az átszervezés kapcsán, kezdetekben adódtak nehézségek is. Azonban az összefogásnak és a szülők támogatásának köszönhetően azt mondhatjuk, hogy a változás több pozitívumot is hozott az intézményünk életébe – mondta Sipos Erzsébet, a Domoszlói III. András Általános Iskola igazgatóhelyettese.

Hozzátette, hogy az eltelt több mint fél év alatt sokat dolgoztak azon, hogy az összeolvadás ne csak formálisan valósuljon meg a három intézményben.

– A három község tanulói rendszeresen találkoznak közös kirándulásokon, sporteseményeken és a pedagógusok is átjárnak tanítani a szomszédos községek tagintézményeibe. A napokban például a Markazi Várvölgye Általános Iskola tornatermében szerveztek egy egy nagyon színvonalas sportfesztivált, amin mind a három iskolának a diákjai részt vettek. Azelőtt pedig február végén, a Magyar Parasport Napján tartottak érzékenyítő foglalkozásokat és rendhagyó testnevelés órákat a diákoknak Domoszlón, ahol szeptembertől egyébként több új sportszakkört is bevezettek. Az asztalitenisz, a röplabda és a szivacs kézilabda iránt azóta is töretlen a lelkesedés – ismertette az igazgatóhelyettes.

Kitért arra is, hogy Domoszlón egyébként nagyon népszerű a labdarúgás, többen nem csak intézményi, hanem egyesületi keretben is játszanak.

Emellett természetesen a pedagógusok igyekeztek a diákoknak más élményekkel teli programokat is biztosítani az eltelt időszakban. A gyerekek jártak a Puskás Arénában, ahol közösen szurkolhattak a magyaroknak. A hatodik évfolyamosok a Budapesti Nagy Sportágválasztón és Hangszerválasztón a is részt vettek, ezentúl pedig idén is csatlakoztak a gyerekek az Európai Diáksport Naphoz, valamint jártak a Nemzeti Színházban és Visontán, a MVM Mátra Energia Zrt.-nél is.

– Év közben több interaktív pályaorientációs rendezvényünk volt, ahol az életkori sajátosságoknak és a gyerekek érdeklődési körének megfelelően foglalkoztunk a pályaválasztás kérdésével, a munka világával. Az egyik legsikeresebb a Domoszlói Szociális Alapszolgáltatási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal közösen szervezett Generációs műhelyfoglalkozás, ahol a fiatalok főleg az ünnepi időszakokban az idősebbek segítségével kézműveskedhettek. A Nemzeti Tehetség Program pályázatán elnyert három és fél millió forintból a tehetséges tanulóink számára műhelymunkákat szervezünk, melyek műszaki, természettudományi, matematikai és informatikai, illetve az agrár- és egészségtudományi területekhez kapcsolódnak. Néhány hete éppen ennek kapcsán jártak tanulóink Mátrafüreden, ahol a Hanák Kolos Kollégium két pedagógusa és hat diákja segítségével az erdőben vadnyomolvasást, vadmegfigyelést, vadetetést is kipróbálták. Emellett tanulmányi utakat és egy családi napot is biztosít a pályázat a következő időszakra – tudatta Sipos Erzsébet.

Az intézmény igazgatóhelyettese kiemelte, hogy a T-Dance Alapfokú Művészeti Iskola 1-8. évfolyamon biztosítja a domoszlói tanulóknak táncoktatást, amely társastáncot, színpadi showt és ünnepi fellépéseket is jelent. Továbbá a digitális kompetencia-fejlesztés foglalkozásokon vesznek részt az iskolában a 3-8. évfolyamos tanulók, illetve heti rendszerességgel tartanak LEGO robot foglalkozásokat is, ahol a diákok elsősorban programozást tanulhatnak. Az első évfolyamtól szakkörben oktatják az angol nyelvet, de számos érdekes és hasznos foglalkozás közül is választhatnak a gyerekek. Ilyen a meseklub, a felvételi előkészítő, a táblajáték foglalkozás, valamint a természetbúvár, a kézműves, a kert”ész”, a kiskukta és a helyesírás szakkör is.

A három általános iskola tehetségei

Csütörtökön délután egy igazán különleges, ünnepnek volt színhelye a domoszlói polgármesteri hivatal. A Forti Pectore Egyesület és Domoszló Községi Önkormányzat által kezdeményezett díjátadón, a Domoszlói III. András Általános Iskola javaslata alapján 9 diákot részesítettek elismerésben. Azokat a diákokat díjazták, akik kiemelkedő tanulmányi munkájukon és példás szorgalmukon túl az élet más területein is sikeresen szerepelnek.

Az elismeréssel díszoklevél, egy hátizsák és egy nagy teljesítményű hordozható töltő járt. A díjakat Csuhány Bence az egyesület elnöke, Paulenka Richárd Domoszló polgármestere, valamint Szlama Tiborné az általános iskola intézményvezetője adta át. A gyermekeket néhány személyre szabott, kedves gondolattal is megillették.

A második évfolyamos tanulók közül díjazták Bánszki Anitát, Lőrincz Viktóriát és Potornai Grétát. A negyedikesek közül elismerésben részesült Nagy Elena Olívia és Tóth Boglárka, az ötödik évfolyamról pedig Szőllősi Linda kapott ajándékot.

A nyolcadik osztályos diákok sportlövészetben egyéni indulóként és csapatban is kimagasló eredményeket érnek el, ezzel öregbítve Domoszló és a Dobó István Lövész Klub hírnevét. Közülük Faragó Botond, Sinka Zsombor Ferenc és Sztolyka Luca Veronika kaptak kitüntetést az ünnepségen.