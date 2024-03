Ludason szerdán ünnepélyes óvodaavató során adták át az új épületszárnnyal kibővített óvodát. A Magyar Falu Program révén két ütemben mintegy 50 millió forintot fordíthattak az épületre. Vargáné Csengeri Mónika köszöntőjében elmondta, hogy hosszú ideje várták ezt a napot, régóta készültek lélekben és tettekben is azokra az időkre, amikor ebben a gyönyörű új épületben fogadhatják a gyermekeket.

A ludasi óvodaavató legünnepélyesebb pillanatainak egyike

Forrás: Czímer Tamás / Heves Megyei Hírlap

– Nagy öröm, hogy sok-sok munka után, nehézségeket legyőzve, ma hivatalosan is átadhatjuk az új óvodát a településnek. Ha visszaemlékszünk, ez az intézmény 10 évvel ezelőtt még alig 8-10 gyermekkel, egyetlen pici csoportszobában működött. Ma már azonban 40 gyermek járhat ide. Az óvoda épülete túl van egy energetikai korszerűsítésen, bővültünk egy tornaszobával, tanári és foglalkoztató szobákkal. Kiépült a tűzjelző rendszer is. Most pedig itt a szép új épületszárny. Az intézmény mellett rekortán borítású sportpálya, két játszótér épült a fejlesztések során. A közeli fitneszparkkal együtt mindezekre 150 millió forint támogatás érkezett pár év alatt erre a kis óvodára. A legújabb projekt szinte napra pontosan 3 éve kezdődött. Megújultunk egy új csoportszobával, korszerű vizesblokkal, orvosi-, fejlesztő- és foglalkoztatószobával. Az építkezés azonban a mostani átadó után sem fejeződik be. Talán az eddigieknél is fontosabb tennivaló kezdődik most, és az itt folytatódó oktató-nevelő munkát is bátran nevezhetjük építkezésnek. Új időszámítás kezdődik a ludasi óvodában. Új épületben, talán a környezet által is megújult pedagógiai alapokon, de a régi, oly sokat próbált szeretetteli neveléssel élik majd itt mindennapjaikat a gyerekek és a kollégáink. Az épület tégláit a szeretet habarcsa is össze fogja tartani – fogalmazott Vargáné Csengeri Mónika.

Szabó Zsolt országgyűlési képviselő köszöntőjében azt emelte ki, hogy mindig a gyermekeink az elsők.

– Annál csodálatosabb dolog nincs, mint amikor értük lehetünk. 10 évvel ezelőtt egy fabatkát nem adott volna itt senki azért, hogy Ludason kétcsoportos óvoda lesz. Azt mondták, úgyse lesz belőle semmi. De a munkának mindig van értelme. Lám, egy ilyen gyönyörű épület nőtt ki a földből, és nagyon rövid idő alatt lett belőle egy óvodaszárny bővítés. Én nyugodt voltam afelől, hogy elkészül, mert tudom, a ludasi az olyan fajta, hogy megcsinálja. Tudtuk, hogy szakmailag már nem fenntartható, hogy 40 gyermek jár egy csoportba, de már az épületben sem fértek el. Ludas új értéke a kétcsoportos óvoda. A következő kiemelt projektünk a bölcsőde, amit mindenképpen meg szeretnénk építeni. Mindig jó, ha egy településen sok gyermek van, mert azt jelenti, megtelepedtek itt a fiatal családok, lakott a falu – hangsúlyozta Szabó Zsolt.