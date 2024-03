Szintén 18 órakor sörkóstolót tartanak a Kappu plusz Cafe Bárban. A regisztrációhoz kötött eseményről bővebben itt lehet tájékozódni.

Sörkóstolót tartanak Egerben

Forrás: visiteger.com

Hatvan: 18 órakor filmet vetítenek Emberszag címmel Szép Ernő életéreől.



Emberszag címmel filmevetítést tartanak a hatvani könyvtárban

Forrás: hatvaniprogramok.hu

Szombat, március 23.

Eger:

17 órakor a bazilikában a Nagyböjti Egyházzenei Áhítat keretében Liszt Ferenc: Via Crucis című nagyszabású oratóriuma hangzik el, mely kórusra, orgonára és szólistákra íródott.

Nagyböjti koncert a bazilikában

Forrás: visiteger.hu

20 órakor akusztikus koncertet tartanak a BorZbárban (Szépassszony völgy 33.). A BorZbár az Ostoros Családi Pincészet hangulatos pincéje az egri Szépasszony-völgyben, ahol az Egri borvidék legszélesebb borkínálata mellett a kereskedelmi forgalomban nem kapható, különleges tételeinket is bemutatjuk. Hétvégente kellemes akusztikus élőzenét hallgatva töltődhetnek fel Vendégeink, a finom borok mellé pedig mindig tudnak csipegetni nálunk valami finomat. Jó időben szívből ajánljuk Csipke teraszunkat, ahol bor alapú koktélokat is kínálunk.

Gyöngyös:

9 és 11 óra között Hétvégi Fabrika címmel kézműves foglalkozást tartanak a Vachott Sándor Könyvtárban.

9 és 13 óra között húsvéti programokkal várnak kicsiket és nagyokat: a Mátra Művelődési Központ előcsarnoka és kamaraterme népi játszóházzá alakul, amit egy kosaras körhinta tesz majd teljessé. Különböző kézműves foglalkozásokkal, tojásfestéssel, arcfestéssel és csillámtetoválással várják az érdeklődőket. 10:00-tól tojáskereséssel és kincskereséssel kedveskedünk a gyerekeknek. 10 óra 30 perctől a Vidróczki Néptáncegyüttes bemutatja Virágvasárnapi Karikázó Körtáncát. 11 órától Bing Nyuszi előadást tekinthetnek meg a színházteremben a gyerekek és kísérőik. 12 órától új hagyományt szeretnénk teremteni: a Barátok terén felállított tojásfa díszítésére kerül sor. A rendezvény ideje alatt a Gyöngyösi Állatmentő Alapítvány és a Mátraaljai Vad és Egzotikus Állatmentő Alapítvány is jelen lesz. Kisállat simogatásra is lehetőséget biztosítanak.

Hatvan: 14 és 17 óra között a a Hunyadi téri kispiacon babaruha-börzét tartanak, ahol a használt, kinőtt babaruhák cserélhetnek gazdát.

Egész hétvégén:

Eger: Pénteken 14 órakor kezdődik a XI. Pálinka Fesztivál az Agria Park 16. születésnapján. Pénteken egyebek mellett 20 órakor Anna and The Barbies-koncert lesz. Szombaton szintén 14 órakor kezdődnek a programok, majd 18 órakor Paddy and the Rats, 20 órakor FISH!-koncert szórakoztatja a résztvevőket. A részletekről az esemény Facebook-oldalán tájékozódhatnak.