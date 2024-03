Szakmai-Tudományos-Kulturális Diáknapot tartottak az egri IQ-Pont Középiskolában, március hetedikén, csütörtökön. Az iskola több mint 15 éve vonja be a diákokat a szakmai, tudományos, kulturális életbe, a pályaorientációs nap megrendezésével, annak érdekében, hogy segítsék őket életútjuk megtalálásában.

Veterán autók és boschos bemutató is volt a pályaorientációs napon az IQ-Pontban

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

A pályaorientációs napon az iskolában előadást tartott a jövőbeli lehetőségekről Vas Róbert, a Bosch cégcsoport munkatársa, aki hangsúlyozta a folyamatos tanulás, képzések, illetve a nyelvtanulás jelentőségét, valamint kitért arra, hogy milyen képzéseken vehetnek részt a diákok és milyen munkákat tölthetnek majd be.

A tanulók továbbá megismerkedhettek a Miskolci Rendvédelmi Technikummal és az óvodapedagógus képzéssel és bemutatkozott az Egri Civil Közösségek Háza is. A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűn- és kábítószermegelőzési előadást, valamint rendőrségi kutyás bemutató tartott a fiataloknak, a Jármű Örökségeinket Őrző Egyesület pedig veteránautó kiállítással és előadással érkezett az iskolába.

Pályaorientációs nap, rendőrségi kutyás bemutatós az IQ-Pont Középiskolában.

Forrás: Beküldött fotó

Kósa István, magyar-történelem szakos szaktanár elmondta portálunknak, hogy a program célja többek között az, hogy a tanulókat bevonják a kulturális életbe, hogy kötetlenül ismerkedhessenek különböző területekkel, illetve hogy pályaorientációs lehetőségeket mutassanak meg nekik.

- Ezt a napot kifejezetten a diákok számára rendezzük meg minden évben azért, hogy konkrét lehetőségeket mutathassunk meg nekik a jövőjükkel kapcsolatban. Idén nagyon széles palettát sikerült összeállítanunk, képviselteti magát nálunk a Bosch cégcsoport, érkeztek hozzánk veterán járművek, illetve a rendőr főkapitányság munkatársai különböző beszélgetésekkel, előadásokkal és kutyás bemutatóval is készültek a diákoknak. A pályaorientáció mellett itt is igyekszünk kiemelni és megmutatni a nyelvtanulás fontosságát - mesélt a szakmai napról Kósa István, programfelelős.

Elmondta, hogy a tehetséggondozásra is nagy hangsúlyt fektetnek az iskolában, ezt az is bizonyítja, hogy rendszeresen szerveznek tanulmányi kirándulásokat, illetve különböző tanulmányi versenyekre is készítik folyamatosan a diákokat. Most, a tavaszi időszakban is több tanulmányi kirándulásra viszik a diákokat, így az egri ZF Hungária Kft.-be, a maklári Bosch-ba és a kecskeméti Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.-be is eljutnak majd. A gyárlátogatások során a tanulók megismerhetik a környék és Európa legjelentősebb cégeinek járműgyártási profilját, illetve a nyelvtanulás előnyeit és fontosságát, valamint a szakma megszerzéséhez is motivációt kaphatnak.