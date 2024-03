Február 29. napján reggel kórházunk dolgozóit lesújtó hír fogadta - áll a Parádfürdői Kórház közösségi oldalán. Dr. Suskó Mihály, az intézmény orvosigazgató, osztályvezető főorvosa, tragikus hirtelenséggel elhunyt. A kórházban néma csend honol. A dolgozók halkan, könnyekkel teli szemekkel dolgoznak. "Suskó főorvos úr, mindannyian köszönjük a rengeteg, kihívásokkal teli, sokszor nehéz, de annál szebb szakmai munkát, az ünnepségeket, a közös programokat és az együtt töltött éveket! Emléked sosem feledjük!" A Parádfürdői Kórház Dolgozói - olvasható a hivatalos közeleményben.

Parádfürdői Kórház: dr. Suskó Mihály orvos igazgató vizsgálja betegét (Archív fotó)

Forrás: Heol

Suskó főorvos úrral az elmúlt évtizedekben többször is volt alkalmunk beszélgetni, a kórház múltjáról, jövőjéről. Kitűnő orvost és közvetlen magánembert ismerhettünk meg személyében, aki nem csak szakmailag, hanem emberileg is sokat tett az intézményért és betegeiért. Remek humorérzékével, közvetlenségével százakat segített át egy-egy komoly betegségen, kollégáit a legrosszabb időszakokban is biztatta, bátorította.

Hirtelen halála a hazai egészségügy nagy vesztesége.

Portálunk osztozik a gyászban.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)