A márciusi testületi ülésén a gyöngyösi grémium is elfogadta annak a parkfenntartási feladatok ellátására kiírt, lezárult európai uniós közbeszerzési eljárásnak, amelyet már a bírálóbizottság is jóváhagyott.

A gyöngyösi parkfenntartás a ZÖFE feladata marad

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

A városháza arról tájékoztatott, hogy a közbeszerzés iránt összesen öt cég érdeklődött, végül azonban csak a feladatokat jelenleg is ellátó Zöldfelület-fenntartó és Fejlesztő Kft. (ZÖFE) adott be ajánlatot. Az új szerződés 2+1 évre szól, és április elsejétől lép hatályba. Gyöngyösön a parkfenntartás feladataira idén 280 millió forintot különített el az önkormányzat. A mátrafüredi zöldfelület-fenntartási munkákat továbbra is az önkormányzat saját tulajdonú társasága, a Városgondozási Zrt. látja el, közölte a gyöngyösi városháza.