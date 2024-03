Sveiczer Sándor, Heves polgármestere a köszöntőjében a meglepetésről beszélt, hogy mennyi művészeti ág van jelen a kiállításon.

– Nemcsak festészet, textilkompozíciók láthatók, hanem kisplasztikák, rajzok is. Jó alkalom ez a tárlat arra is, hogy nemcsak a hevesiek, de a környékbeliek is összejöjjenek, és együtt tudják megélni a kiállítás nyújtotta élményt – mondta Sveiczer Sándor.

Simon Judit a meghatottságának adott hangot, amiért nagyon sokan eljöttek a kiállítás megnyitójára.

– A textilszobrászatot mindenkinek csak javasolni tudom, fantasztikus dolog a művészet. Sok mindenen átsegít, én ezt tapasztalatból tudom. Ha az időm engedi, akkor szeretnék a jövőben élményfestést tartani. Igazi lélekemelő élmény az embernek, amikor egy saját kezével festett képpel hazamegy. Nagyon hiányzik a rohanó életünkből egy kicsit megpihenni, kikapcsolódni. Azt gondolom, egyre nagyobb igény van arra, hogy két-három órán át csak a magunk kedvére tegyünk valamit. Mindenkit arra ösztönzök, hogy alkosson. Teljesen mindegy, mit, mert mindig felemelő érzés az alkotás. Általa a szomorúság, a depresszió is elkerül bennünket – hangsúlyozta Simon Judit.

A hevesi alkotó a műveiből több helyi intézménynek is adományozott. A megnyitón a Zeneművészeti Tagintézmény muzsikált és Krizsán Alexandra szavalt. A kiállítás április közepéig látható a hevesi művelődési központban.