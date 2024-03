Egy évvel ezelőtt jött a kavicsfestés ötlete a petőfibányai Komenda Ramónának, mára pedig egész kis közösség munkálkodik azon, hogy idegenek arcára csaljon mosolyt. A megfestett kavicsokat mára már külföldön is elrejtik: akár Olaszország vagy Görögország tengerpartjain is rábukkanhatunk a magyar kezek munkájára, de találtak már a Kavicsok Neked szeretettel csoporttól származó kövecskét az íreknél is. Komenda Ramóna elmondta, sok külföldi csoport bejegyzésével találkozott kavicsfestés és ajándékozás témában, ez adta az ötletet, hogy maga is elkezdjen egy ilyet, így születtek a petőfibányai festett kavicsok.

Bárhol felbukkanhatnak a petőfibányai festett kavicsok

Forrás: Kavicsok Neked szeretettel Facebook csoport

– Mosolyt csalni az emberek arcára, örömöt szerezni a hétköznapokban, ez volt a cél. Az elmúlt egy évben sokan csatlakoztak hozzánk az egész országból, már huszan festünk kavicsot. Egy cetlit is mellékelünk a kavicsok mellé, s sokszor érkezik visszajelzés a megtalálóktól a csoportban, rengeteg megható történetet olvastunk. Sokan nem festeni jelentkeznek, hanem azért, hogy egy-egy utazásuk során elrejtsék távoli tájakon a festett kavicsokat, egyébként adódnak különös helyzetek, volt olyan, hogy a Tisza-tónál elrejtett kavicsot egy petőfibányai találta meg – mesélte az ötletgazda.

Elmondta, már rendezvényekre is festenek kavicsokat motivációs feliratokkal, a Zagyva Running futóversenyre 500, egy daganatos betegeket támogató rendezvényre 200kavicsot festettek, előbbire „Meg tudod csinálni!” utóbbira „Meg fogok gyógyulni!” felirattal.

A petőfibányai festett kavicsok célja, meglepni másokat

– A sok visszajelzés motivál minket ebben az aprólékos munkában, nagyon jó érzés örömet okozni másoknak, egy érzést, egy pozitív üzenetet közvetíteni. A futóversenyről hazafelé például egy étterem kerítésénél hagytam az utolsó kavicsot, ilyen helyeken egyébként nem szoktunk, de gondoltam kivételt teszek. Egy tini találta meg a „Meg tudod csinálni! ” felíratú kavicsot. A megtaláló azért indult sétára, mert teljesen el volt keseredve a vizsgája előtt, de a kis kő sokat dobott a hangulatán és bátrabban indult a vizsgának – idézte föl Komenda Ramóna. Arról is beszélt, hogy sok gyerek is fest kavicsot.

– Nem az a lényeg, hogy magas szintű művészi alkotás szülessen, hanem az, hogy jó szándékkel készüljön és örömet okozzon a alkotó másoknak. Van valami varázslatos abban, ahogy elkészülnek a festett kavicsok, majd az elrejtés és a várakozás izgalma után célba érünk – fogalmazott.