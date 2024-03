Révész Máriusz, a Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára rámutatott, hogy akkor lehet rávenni rávenni a sajnos, nagy számban túlsúlyos emberekből álló magyar társadalmat a mozgásra, a túrázásra, ha látják, az számukra jó

– Ehhez élményt kell nyújtani nekik. Ezért kerékpárutakat építünk, megújítjuk a turistaházakat, a kisvasutak felújításának is nekiálltunk. 2017 táján azzal szembesültünk, hogy ha nem teszünk valamit a kisvasutakkal, akkor balesetveszély miatt sorra be kell zárni azokat. 12-14 kisvasút felújítására tettünk javaslatot két ütemben, amit a kormány el is fogadott. A Mátravasút esetében különösen kedves a szívemnek, hogy olyan kocsi is közlekedik, amelyen biciklit is lehet szállítani. A Mátravasút olyan egyediséggel rendelkezik, amely másutt Magyarországon nincs. Ha elvonatozunk Gyöngyösről Mátrafüredre, akkor egy gyalogtúrával kirándulhatunk a Szalajka-házig, s onnan egy másik kisvasúttal vissza lehet jönni az eredeti kiindulópontra. Ezt a lehetőséget turisztikai termékké át kell alakítani. S akkor eddigi csúcsév 70-75 ezres utasszáma a Mátravasút két vonalán a 100 ezret is elérheti – foglalta össze Révész Máriusz.

Az avatószalag átvágása után a meghívott vendégek – többek között jelen volt dr. Juhász Attila Simon, a Heves vármegyei közgyűlés elnöke, Hiesz György Gyöngyös polgármestere, az Egererdő Zrt. számos vezetője és munkatársa – kisvonatra szálltak, és elutaztak Mátrafüredre.