– A díjat az általunk kidolgozott és 2017-es kongresszuson elfogadott, komplex rehabilitációs programunk szerinti működésünkért és az eddigi munkánkért kaptuk. Ezzel ismerték el a kimagasló és elkötelezett szakmai munkásságunkat, a daganatos betegek teljesebb életéért és jóllétéért tett támogatásunkat. Továbbá kiemelték és elismerték az onkopszichológia szakterületén nyújtott hiteles és színvonalas információterjesztésünket a hazai onkopszichológia ismertségéért és elismertségéért – részletezte a díj elnyerése mögött álló munkát a kuratórium elnöke.

Hozzátette, hogy a díj egy elismerő oklevél mellett egy festmény, melyet a Tűzmadárház daganatos betegei festőkörének alkotói készítettek.

A REGEA Alapítvány önkénteseinek érdeme

– Ez többet jelent egy díjnál, ez nekünk, a REGEA-nak azt a magas fokú szakmai elismertséget jelenti, amiért nap mint nap dolgozunk. A munkánk és az alapítvány sem működne az önkéntes szakembereink és önkéntes gyógyult vagy gyógyuló segítőink nélkül, akik számára szintén a lelkes és magas színvonalú szakmai munkájuk elismerését jelenti ez a díj. Ezután is folytatjuk azt, amit eddig is csináltunk és igyekszünk megőrizni a eredményeinket. Nehéz év elé nézünk, hiszen egyre több a beteg és nem egyszerű támogatókat találni a munkánkhoz, de mi továbbra is mindent meg fogunk tenni a betegek érdekében – mondta Psenyeczky-Nagy Klára.

Kiemelte, hogy a REGEA Alapítvány vezetősége elmondhatatlanul hálás az önkénteseknek, hiszen nélkülük nem működnének a feladat megoldások. Ez az elismerés nem más, mint a színtiszta csapatmunka eredménye.