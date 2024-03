Gyöngyös önkormányzata a magyar sajtó napja alkalmából hagyományosan sajtóreggelire várta hétfőn a város életéről tudósító újságírókat, tévéseket, rádiósokat. Portálunkat Kühne Gábor főszerkesztő, Szabó István újságíró és Czímer Tamás fotós képviselte az eseményen. Hiesz György polgármester arról beszélt köszöntőjében, hogy nagyon fontos szerepe van a sajtónak egy város és annak vezetése életében.

– Ha kölcsönösen tiszteljük egymást, akkor lehet eredményeket elérni. Akkor az ember feltételezi, hogy bizonyos eseményekről, történésekről, eredményekről, vagy adott esetben kudarcokról, hibákról is lehet korrektül írni. De lehet tudósítani a valóságtól teljesen eltérően is. Sajnos, ez is benne van az utóbbi évtizedek magyar történelmében. Nincs hálás szerepe a sajtónak – nemcsak Magyarországon –, mert vannak megfelelési pályák, például a hatalomnak, a szponzornak, sok minden benne van ebben. Az elmúlt években igyekeztünk normális kapcsolatot kialakítani a sajtó munkatársaival, és ez kölcsönösen így volt. Szeretném megköszönni a jelenlevőknek, a Heves Megyei Hírlapnak és a Gyöngyösi Városi Televíziónak a munkáját, a hozzáállását, segítségét, hogy időben, gyorsan tájékoztatják Gyöngyös, a környéke és a vármegye közvéleményét. Ez megnyugvással tölt el. Nagyon remélem, hogy az elkövetkező választási kampányidőszakban is marad ez a hangnem, és normálisan, ha kell kritikusan értékeli a sajtó az eseményeket. A sajtó ugyanis sokat tud abban segíteni, hogy a választópolgárok hű képet kapjanak a különböző jelöltekről. Köszönöm mindenkinek a munkáját – foglalta össze Hiesz György.

Gyöngyös polgármestere arra is kitért, hogy a hétfői volt az utolsó, általa összehívott sajtóreggeli.

– Sokan nem hitték el, még sokan most sem hiszik, hogy idén már nem indulok a polgármesteri székért. Nagyon szép és jó emlékeim vannak, rengeteget tanultam, tapasztaltam, sok jót kaptam. 1990-től máig csak a város életében két ciklusban voltam önkormányzati képviselő, négy ciklusban polgármester, emellett két ciklusban országgyűlési képviselő. Az állandó feszülésbe azért bele lehet fáradni. Ennyi év után másként működnek a reflexek, már nem biztos, hogy az ember szívesen elviseli minden nap a sok problémát, ami éri a munkája során. Emellett azért sem indulok, mert úgy érzem, időben kell abbahagyni. Tudom azt mondani, hogy jöjjön egy fiatalabb, egy más típusú ember, aki hoz egy más stílust, tudásanyagot, tapasztalatot. Ezzel együtt azt gondolom, hogy az a csapat, aki a városvezetésre vállalkozott, korrektül, tisztességesen, politikai botrányoktól mentesen dolgozott, pártállástól függetlenül – összegezte Hiesz György.

Gyöngyös vezetése és a sajtó megjelent képviselői kötetlen beszélgetésével folytatódott a délelőtt.